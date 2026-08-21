https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/italyanin-tarihi-como-kentinin-belediye-baskanina-elektrikli-bisiklet-capti-kentte-bisiklet-surmek-1108138464.html

İtalya'nın tarihi Como kentinin belediye başkanına elektrikli bisiklet çaptı, kentte bisiklet sürmek yasaklandı

İtalya'nın tarihi Como kentinin belediye başkanına elektrikli bisiklet çaptı, kentte bisiklet sürmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

İtalya'nın tarihi Como kentinin belediye başkanı, elektrikli bisiklet çarpması sonucu yaralanmasının ardından kentin belirli bölgelerinde bisiklet sürülmesini... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T07:12+0300

2026-08-21T07:12+0300

2026-08-21T07:12+0300

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Eylül ayından itibaren bisikletliler yaklaşık 30 caddeden oluşan alanda bisikletlerinden inip yürümek zorunda kalacak.İtalyan haber ajansı Ansa'ya konuşan Rapinese, "İnsanlar kendi deneyimlerine göre hareket eder, bu canavarlardan birinin çarpmasının nasıl bir şey olduğunu biliyorum" dedi.Birleşik Krallık da dahil olmak üzere Avrupa genelindeki birçok yerel yönetim, elektrikli bisikletlerin ve diğer tek kişilik araçların neresi ve nasıl kullanılacağına dair kısıtlamalar getirdi.Rapinese tarafından sunulan bu önlem, turist artışını yönetmek için bir Sınırlı Trafik Bölgesi (ZTL) oluşturan, şehir merkezindeki otomobil ile kamyonetlere daha katı kurallar getiren yeni trafik düzenlemeleri paketinin bir parçası durumunda.Kuryeler tarafından sıklıkla tercih ediliyorYasağın kapsadığı yolların çoğu eski kentin en geniş caddeleri arasında yer alıyor ve kuryeler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.İtalyan karayolları kanunu modeller arasında ayrım yapmadığı için karar hem elektrikli hem de normal bisikletler için geçerli olacak.Rapinese kararın gerekçesini, RapiNews24 adıyla kendisinin hazırladığı internet video serisindeki bir yayında anlattı.Temmuz ayında belediye binasından çıkarken bir elektrikli bisikletle çarpıştığını belirten Rapinese, bu kazanın tam da yönetiminin şehir merkezindeki trafik kısıtlamalarını tartıştığı döneme denk geldiğini söyledi.Çarpışmaya karışan bisikletlinin kimliği henüz belirlenmedi.Rapinese, "Bu olayda hastaneye kaldırılmadım. Bana bir bisiklet çarptı. Bilgi topladım ve bu önlem oradan doğdu" ifadelerini kullandı.Como'nun Roma surlarıyla çevrili merkezi zaten sınırlı bir trafik bölgesine dahil durumdaydı ve bisikletler yerel halk için temel ulaşım yöntemi haline gelmişti.ZTL için getirilen yeni trafik düzenlemeleri, bazı araçların yıllık izin belgesi almasını ve şehre giriş yapılan her gün için 3 euro ödemesini gerektiriyor.Protesto sürüşü gerçekleşecekDükkanlara ve restoranlara teslimatlar sadece 06:00 ile 23:00 saatleri arasında yapılabilecek, otellerde konaklayan turistler ise sadece tesislerinin otoparkı varsa şehir merkezine araçla girebilecek.Yasak yerel haktan tepki topladı ve kararın durdurulması için çevrim içi bir imza kampanyası başlatıldı.Yerel bir yurttaş grubu olan Civitas Como, yasağın meşruiyetini sorgulayarak bunu "tartışmalı ve hatalı" olarak nitelendirdi.Nova Como derneği ise 12 Eylül için protesto amaçlı bir bisiklet sürüşü organize etti.Como, tarihi veya yoğun bölgelerde bisiklet kullanımını kısıtlayan ilk İtalyan şehri değil. Palermo'da 2023 yılından bu yana ana caddelerin bazı bölümlerinde bisiklet kullanımı kısıtlanmış durumdaydı.Öte yandan Paris de 2023 yılında kiralık elektrikli scooter'ları tamamen yasaklamasının ardından, son dönemde elektrikli scooter kullanıcılarına yönelik güvenlik gereksinimlerini sıkılaştırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-artiyor-ama-marmarada-firtina-var-1108138086.html

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