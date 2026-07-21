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İrlanda 18 yaş altına elektrikli scooterı yasakladı
İrlanda 18 yaş altına elektrikli scooterı yasakladı
Sputnik Türkiye
İrlanda'da artan çocuk kazaları ve travmatik beyin hasarı vakaları nedeniyle 18 yaş altı çocuklara elektrikli scooter kullanımı yasaklandı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T04:36+0300
2026-07-21T04:36+0300
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İrlanda hükümeti, 18 yaş altı çocuklar için elektrikli scooter kullanımını yasakladığını ve satışlarının da tamamen yasaklanabileceğini duyurdu.Hükümet tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Yapılan açıklamada, yetkililerin elektrikli scooter satışını tamamen yasaklamayı da değerlendirdiği ve bunları araç olarak sınıflandıran, ehliyet ve kayıt gerektiren bir yasa hazırladığı belirtildi.Yapılan açıklamada, 2026 yılının başından bu yana Dublin'deki ana çocuk hastanesinde çocuklarda görülen travmatik beyin hasarı vakalarının üçte birinden fazlasının elektrikli scooterlarla ilgili olduğu belirtildi ve elektrikli scooter kazalarından kaynaklanan travmatik beyin hasarı vakalarının son 12 ayda yüzde 50 arttığı ifade edildi.
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i̇rlanda, scooter, elektrikli scooter, yasak
i̇rlanda, scooter, elektrikli scooter, yasak

İrlanda 18 yaş altına elektrikli scooterı yasakladı

04:36 21.07.2026
© AAScooter
Scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA
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İrlanda'da artan çocuk kazaları ve travmatik beyin hasarı vakaları nedeniyle 18 yaş altı çocuklara elektrikli scooter kullanımı yasaklandı.
İrlanda hükümeti, 18 yaş altı çocuklar için elektrikli scooter kullanımını yasakladığını ve satışlarının da tamamen yasaklanabileceğini duyurdu.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Tüm elektrikli scooter kullanımında yüksek görünürlüklü yelek ve kaskların zorunlu olacağı ve yasağın 18 yaş altı kişileri de kapsayacak şekilde genişletileceği konusunda anlaşmaya varıldı. Bu uygulama Ağustos ayında yürürlüğe girecek
Yapılan açıklamada, yetkililerin elektrikli scooter satışını tamamen yasaklamayı da değerlendirdiği ve bunları araç olarak sınıflandıran, ehliyet ve kayıt gerektiren bir yasa hazırladığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, 2026 yılının başından bu yana Dublin'deki ana çocuk hastanesinde çocuklarda görülen travmatik beyin hasarı vakalarının üçte birinden fazlasının elektrikli scooterlarla ilgili olduğu belirtildi ve elektrikli scooter kazalarından kaynaklanan travmatik beyin hasarı vakalarının son 12 ayda yüzde 50 arttığı ifade edildi.
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