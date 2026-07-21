https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/irlanda-18-yas-altina-elektrikli-scooteri-yasakladi-1107411564.html

İrlanda 18 yaş altına elektrikli scooterı yasakladı

İrlanda 18 yaş altına elektrikli scooterı yasakladı

Sputnik Türkiye

İrlanda'da artan çocuk kazaları ve travmatik beyin hasarı vakaları nedeniyle 18 yaş altı çocuklara elektrikli scooter kullanımı yasaklandı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T04:36+0300

2026-07-21T04:36+0300

2026-07-21T04:36+0300

dünya

i̇rlanda

scooter

elektrikli scooter

yasak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/03/1069109975_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_41285f0ca9fbfc414150afcb34483cb4.jpg

İrlanda hükümeti, 18 yaş altı çocuklar için elektrikli scooter kullanımını yasakladığını ve satışlarının da tamamen yasaklanabileceğini duyurdu.Hükümet tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Yapılan açıklamada, yetkililerin elektrikli scooter satışını tamamen yasaklamayı da değerlendirdiği ve bunları araç olarak sınıflandıran, ehliyet ve kayıt gerektiren bir yasa hazırladığı belirtildi.Yapılan açıklamada, 2026 yılının başından bu yana Dublin'deki ana çocuk hastanesinde çocuklarda görülen travmatik beyin hasarı vakalarının üçte birinden fazlasının elektrikli scooterlarla ilgili olduğu belirtildi ve elektrikli scooter kazalarından kaynaklanan travmatik beyin hasarı vakalarının son 12 ayda yüzde 50 arttığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/trump-abd-ihracatina-yonelik-ayrimcilik-gerekcesiyle-kanada-mallarina-yuzde-50-gumruk-vergisi-1107411419.html

i̇rlanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇rlanda, scooter, elektrikli scooter, yasak