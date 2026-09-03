https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yaya-gecidinde-scooterin-carptigi-gazeteci-murat-yetkinin-ayak-kemikleri-kirildi-1108475769.html

Yaya geçidinde scooterın çarptığı gazeteci Murat Yetkin'in ayak kemikleri kırıldı

Yaya geçidinde scooterın çarptığı gazeteci Murat Yetkin'in ayak kemikleri kırıldı

Sputnik Türkiye

Ankara'da yaya geçidinden geçerken bir scooterın çarpması sonucu yola savrulan ve ayak kemikleri kırılan gazeteci Murat Yetkin isyan etti. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T16:39+0300

2026-09-03T16:39+0300

2026-09-03T16:39+0300

yaşam

murat yetkin

scooter

kaza

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Gazeteci Murat Yetkin, Ankara'da yaya geçidinden geçerken bir çocuğun kullandığı scooterın çarpması sonucu yere düştü. Ayak kemiklerinin kırılan Yetkin, çocuk ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Ayak kemikleri kırıldıSosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan gazeteci Yetkin, “Dün Ankara, Panora AVM çıkışında, araçlar yaya geçidinde yol vermiş haldeyken son hızla aradan sıyrılan, 13 yaşlarında gösteren bir çocuğun kullandığı bir 'scooter'ın çarpmasıyla yola savruldum. Ayak kemiklerim kırıldı. Ayrıntıları Yıldızevler polis merkezinde, çocuk ve ebeveynlerine suç duyurumda anlattım. Kamera kayıtlarının bulunmasını talep ettim. Trafikte kural ve denetim tanımayan bu 'scooter' terörüne dur denilmeli." ifadelerini kullandı.

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murat yetkin, scooter, kaza