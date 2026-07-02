https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/ankarada-nato-zirvesi-onlemlerini-valilik-duyurdu-bu-araclarin-girisi-yasaklandi-1106932510.html

Ankara Valiliği, NATO Zirvesi tedbirlerini duyurdu: Bu araçların girişi yasaklandı

Ankara Valiliği, NATO Zirvesi tedbirlerini duyurdu: Bu araçların girişi yasaklandı

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde uygulanacak yeni trafik tedbirlerini açıkladı. Yakıt tankeri, beton mikseri ve... 02.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-02T09:17+0300

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Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor.Ankara Valiliği, zirve kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirlerine ilişkin yazılı açıklama yayımlayarak, uygulamaların 6 Temmuz'dan itibaren devreye alınacağını duyurdu.Scooter kullanımı birçok bölgede yasaklanacakValilik açıklamasına göre, 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı, Ankara (Etimesgut) Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve zirve kapsamında kullanılan güzergâhlar olmak üzere çok sayıda noktada scooter türü araçların girişine izin verilmeyecek.Kısıtlamanın uygulanacağı bölgeler arasında Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Ufuk Üniversitesi Caddesi de yer alıyor.Valilik, bu alanlarda park halinde bulunan scooterların 4 Temmuz 2026'ya kadar kaldırılması gerektiğini bildirdi.Motokuryelere de güzergâh kısıtlaması getirildiZirve süresince aynı güzergâhlar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve delegasyonların konaklayacağı JW Marriott, Sheraton, Lugal, Hilton, Divan Ankara, Bilkent, InterContinental, Metropolitan, Alegria Business, Crowne Plaza, Mövenpick, Wyndham ve Grand Mercure otellerinin çevresi motokuryelerin kullanımına kapatılacak.Uygulama 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.Ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişi durdurulacakValilik açıklamasında, zirve güvenliği kapsamında bazı araç gruplarına yönelik ek tedbirlerin de uygulanacağı belirtildi.Buna göre, yakıt tankerleri, beton mikserleri, çekiciler ve diğer ağır tonajlı araçların, 5 Temmuz saat 16.00 ile 10 Temmuz saat 10.00 arasında Ankara şehir merkezine girişine izin verilmeyecek.Ayrıca 4-9 Temmuz tarihleri arasında zirve güzergâhları üzerindeki bina önleri, otoparklar, taksi durakları, kamu kurumları, üniversiteler, alışveriş merkezleri ve iş yerlerinin çevresinde araç, karavan ve konteyner park edilmemesi istendi.Gıda ve ilaç taşıyan araçlar için özel güzergâh belirlendiValilik, gıda, ilaç ve bozulabilir acil malzeme taşıyan kamyonlar için ise belirli güzergâhların kullanılacağını açıkladı.Açıklamaya göre, bu araçlar belirtilen tarih ve saatlerde yalnızca valilik tarafından duyurulan alternatif güzergâhları kullanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/ankaranin-gozu-kulagi-bu-merkezde-olacak-nato-zirvesinde-56-bin-guvenlik-personeli-gorev-alacak-1106921020.html

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