https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/turkiye-belcika-maci-yarin-bugunku-antrenmana-can-uzun-cikmadi-1109191791.html

Türkiye-Belçika maçı yarın: Bugünkü antrenmana Can Uzun çıkmadı

Türkiye-Belçika maçı yarın: Bugünkü antrenmana Can Uzun çıkmadı

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Millilerin bugünkü antrenmanında... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T12:39+0300

2026-10-01T12:39+0300

2026-10-01T12:39+0300

spor

can uzun

türkiye

belçika

vincenzo montella

orkun kökçü

a milli futbol takımı

a milli futbol takımı

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Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü rakibi Belçika olacak.Türkiye-Belçika maçı ne zaman?A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın (2 Ekim) deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.Milli maçın hakemi kim?Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.Grubun diğer maçında Fransa ile İtalya, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaşacak.Can Uzun antrenmana çıkamadıA Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Belçika ile yapacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçının hazırlıklarını tamamladı.Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika maçının taktiksel organizasyonu üzerinde durulduğu bildirildi.Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek de antrenmanda yer aldı.Can Uzun ise hissettiği ağrı sebebiyle idmana katılmadı. Ay-yıldızlılar, öğleden sonra Belçika'ya gidecek.İlk puan hedefleniyorMilli takım, ilk puanlar için sahada A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulurken, Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay-yıldızlı ekibin ise henüz puanı yok.Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.Milliler, gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile mücadele edecek.Orkun kadrodan çıkarıldıAy-yıldızlı ekipte, Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı. İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.Kalede kim olacak?Milli takımda cezası sona eren Uğurcan Çakır, Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek.Fransa ile oynanan grubun ilk maçında kırmızı kart gören Uğurcan, İtalya maçında forma giyememişti.A Milli Takımın aday kadrosuTeknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 29 kişilik aday kadrosu şöyle:Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş)Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/a-milli-futbol-takimi-teknik-direktoru-montella-ilk-yari-yuhalanmayi-ve-isliklanmayi-hak-ettik-1109115701.html

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