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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 4-1'lik İtalya yenilgisinin ardından açıklama yaptı ve "İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maç sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı.Montella üç günde bir bu seviyelerde maç oynamaya alışık olmadıklarını ancak dersler çıkararak yola devam etmeleri gerektiğini söyledi.'İlk 30 dakika kötü başladık'A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta Türkiye'nin art arda gol yemesinin taraftar tepki göstermiş ve zaman zaman maçta ıslık sesleri yükselmişti.
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vincenzo montella, a milli futbol takımı, i̇talya
vincenzo montella, a milli futbol takımı, i̇talya

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik

09:33 29.09.2026
© Serhat ÇağdaşA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Serhat Çağdaş
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 4-1'lik İtalya yenilgisinin ardından açıklama yaptı ve "İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik" dedi.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maç sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı.
Montella üç günde bir bu seviyelerde maç oynamaya alışık olmadıklarını ancak dersler çıkararak yola devam etmeleri gerektiğini söyledi.

'İlk 30 dakika kötü başladık'

"İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda, İtalya 840 milyon avro, bizim 417 milyon avro. Maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyor gibi bir hava vardı, futbolcularıma kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. İlk 30 dakika maça çok kötü başladık, alışılmışın dışında bir milli takım seyrettirdik. Islıklanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı reaksiyon gösterdik, 3-1'i yakaladık üzerine hemen 4-1 oldu. Böyle olunca da istediğimiz sonucu alamadık. Başkanla alakalı konuşmam gerekirse sadece galibiyetlerde değil mağlubiyetlerde de fikir alışverişi yaparız. Futbolcularımızın ve bizim buradan dersler alıp, öz güveni kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz."
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta Türkiye'nin art arda gol yemesinin taraftar tepki göstermiş ve zaman zaman maçta ıslık sesleri yükselmişti.
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