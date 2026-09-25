https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/turkiye-fransaya-1-0-maglup-oldu-1109055337.html
Türkiye, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu
Türkiye, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye, Fransa'ya Kylian Mbappe'nin 54. dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T23:51+0300
2026-09-25T23:51+0300
2026-09-25T23:56+0300
spor
kylian mbappe
fransa
uğurcan çakır
türkiye
maç
maç yayını
tarihi maç
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadı'nda Fransa'yı konuk etti.Karşılaşmada Fransa'nın golünü 54. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Mücadele Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Milli takımın kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın 87. dakikasında kırmızı kart gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/turkiye---fransa-maci-ilk-11leri-belli-oldu-1109052393.html
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kylian mbappe, fransa, uğurcan çakır, türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç
kylian mbappe, fransa, uğurcan çakır, türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç
Türkiye, Fransa'ya 1-0 mağlup oldu
23:51 25.09.2026 (güncellendi: 23:56 25.09.2026)
Türkiye, Fransa'ya Kylian Mbappe'nin 54. dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadı'nda Fransa'yı konuk etti.
Karşılaşmada Fransa'nın golünü 54. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Mücadele Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Milli takımın kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın 87. dakikasında kırmızı kart gördü.