https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/a-milli-takimda-sakatlik-kadrodan-cikarildi-1109150332.html

A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

Sputnik Türkiye

TFF, ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarıldığını ve oyuncunun tedavisine Beşiktaş'ta devam edileceğini bildirdi. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

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spor

orkun kökçü

milli takım

beşiktaş

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Orkun Kökçü, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.Milli maç ne zaman?Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 2 Ekim Cuma günü Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak millilerin aday kadrosunda değişikliğe gidildi.İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına ve tedavisine kulübü Beşiktaş'ta devam edilmesine karar verildi.

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orkun kökçü, milli takım, beşiktaş