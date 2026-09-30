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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/a-milli-takimda-sakatlik-kadrodan-cikarildi-1109150332.html
A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
Sputnik Türkiye
TFF, ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarıldığını ve oyuncunun tedavisine Beşiktaş'ta devam edileceğini bildirdi. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T10:25+0300
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spor
orkun kökçü
milli takım
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Orkun Kökçü, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.Milli maç ne zaman?Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 2 Ekim Cuma günü Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak millilerin aday kadrosunda değişikliğe gidildi.İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına ve tedavisine kulübü Beşiktaş'ta devam edilmesine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/a-milli-futbol-takimi-teknik-direktoru-montella-ilk-yari-yuhalanmayi-ve-isliklanmayi-hak-ettik-1109115701.html
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orkun kökçü, milli takım, beşiktaş
orkun kökçü, milli takım, beşiktaş

A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

10:25 30.09.2026 (güncellendi: 10:43 30.09.2026)
© Fatih ÇapkınOrkun Kökçü
Orkun Kökçü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Fatih Çapkın
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TFF, ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün kadrodan çıkarıldığını ve oyuncunun tedavisine Beşiktaş'ta devam edileceğini bildirdi.
Orkun Kökçü, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

Milli maç ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 2 Ekim Cuma günü Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak millilerin aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına ve tedavisine kulübü Beşiktaş'ta devam edilmesine karar verildi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik
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