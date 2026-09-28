Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/turkiye-italyaya-4-1-yenildi-1109110644.html
Türkiye İtalya'ya 4-1 yenildi
Türkiye İtalya'ya 4-1 yenildi
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi maçında İtalya'ya 4-1 yenildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T23:42+0300
2026-09-28T23:46+0300
spor
türkiye
i̇talya
uefa uluslar ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109110487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2170f5defb40c1aedf9b9626e85decb2.jpg
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya’ya 4-1 mağlup oldu.9. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Ruggeri topu yerden altıpas önüne çıkardı. Bastoni'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti.22. dakikada İtalya ikinci golünü buldu. İtalyan oyuncular paslarla ceza sahası önüne kadar geldi. Raspadori, ceza sahasındaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Altay'dan seken topu, arka direkte boş pozisyonda bulunan Frattesi ağlara yolladı: 0-227. dakikada İtalya farkı 3'e çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Pio Esposito, boş pozisyondaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-347. dakikada Türkiye farkı 2'ye indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Oğuz'un altıpas önüne çevirdiği topu, Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 1-350. dakikada İtalya 4. golünü attı. Ceza yayı içinde topla buluşan Tonali'nin ayak içiyle yaptığı vuruşta, direkten dönen topu Francesco Pio Esposito kafa ile ağlara yolladı: 1-480. dakikada milli takım net bir fırsattan yararlanamadı. Arda Güler çalımlarla ceza sahasına girdi, pasını Demir Ege'ye bıraktı. Demir Ege de altıpas önündeki Kerem Aktürkooğlu'na yerden pasını verdi. Kerem'in yakın mesafeden şutunda top üstten dışarıya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/dunya-kupasinin-viral-kalecisi-vozinha-huzurumu-kaybettim-1109107950.html
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109110487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d949c1698099892033fcb558e7c307b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇talya, uefa uluslar ligi
türkiye, i̇talya, uefa uluslar ligi

Türkiye İtalya'ya 4-1 yenildi

23:42 28.09.2026 (güncellendi: 23:46 28.09.2026)
© AA / Serhat ÇağdaşUEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçta Türkiye ile İtalya mücadele etti
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçta Türkiye ile İtalya mücadele etti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi maçında İtalya'ya 4-1 yenildi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya’ya 4-1 mağlup oldu.
9. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Ruggeri topu yerden altıpas önüne çıkardı. Bastoni'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti.
22. dakikada İtalya ikinci golünü buldu. İtalyan oyuncular paslarla ceza sahası önüne kadar geldi. Raspadori, ceza sahasındaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Altay'dan seken topu, arka direkte boş pozisyonda bulunan Frattesi ağlara yolladı: 0-2
27. dakikada İtalya farkı 3'e çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Pio Esposito, boş pozisyondaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
47. dakikada Türkiye farkı 2'ye indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Oğuz'un altıpas önüne çevirdiği topu, Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 1-3
50. dakikada İtalya 4. golünü attı. Ceza yayı içinde topla buluşan Tonali'nin ayak içiyle yaptığı vuruşta, direkten dönen topu Francesco Pio Esposito kafa ile ağlara yolladı: 1-4
80. dakikada milli takım net bir fırsattan yararlanamadı. Arda Güler çalımlarla ceza sahasına girdi, pasını Demir Ege'ye bıraktı. Demir Ege de altıpas önündeki Kerem Aktürkooğlu'na yerden pasını verdi. Kerem'in yakın mesafeden şutunda top üstten dışarıya çıktı.
Josimar Dias veya bilinen ismiyle Vozinha - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
SPOR
Dünya Kupası'nın viral kalecisi Vozinha: Huzurumu kaybettim
21:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала