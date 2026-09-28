https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/turkiye-italyaya-4-1-yenildi-1109110644.html

Türkiye İtalya'ya 4-1 yenildi

Türkiye İtalya'ya 4-1 yenildi

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi maçında İtalya'ya 4-1 yenildi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T23:42+0300

2026-09-28T23:42+0300

2026-09-28T23:46+0300

spor

türkiye

i̇talya

uefa uluslar ligi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya’ya 4-1 mağlup oldu.9. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Ruggeri topu yerden altıpas önüne çıkardı. Bastoni'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti.22. dakikada İtalya ikinci golünü buldu. İtalyan oyuncular paslarla ceza sahası önüne kadar geldi. Raspadori, ceza sahasındaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Altay'dan seken topu, arka direkte boş pozisyonda bulunan Frattesi ağlara yolladı: 0-227. dakikada İtalya farkı 3'e çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Pio Esposito, boş pozisyondaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-347. dakikada Türkiye farkı 2'ye indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Oğuz'un altıpas önüne çevirdiği topu, Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 1-350. dakikada İtalya 4. golünü attı. Ceza yayı içinde topla buluşan Tonali'nin ayak içiyle yaptığı vuruşta, direkten dönen topu Francesco Pio Esposito kafa ile ağlara yolladı: 1-480. dakikada milli takım net bir fırsattan yararlanamadı. Arda Güler çalımlarla ceza sahasına girdi, pasını Demir Ege'ye bıraktı. Demir Ege de altıpas önündeki Kerem Aktürkooğlu'na yerden pasını verdi. Kerem'in yakın mesafeden şutunda top üstten dışarıya çıktı.

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