https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tera-yatirim-yakin-izleme-pazarina-alindi-1109188755.html

Tera Yatırım, yakın izleme pazarına alındı

Tera Yatırım, yakın izleme pazarına alındı

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul "Tera Yatırım Menkul Değerler paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T11:50+0300

2026-10-01T11:50+0300

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Tera Yatırım, yakın izleme pazarına alındı.Faaliyetleri geçici olarak durdurulan Tera Yatırım 'ın Borsa İstanbul'da TERA koduyla işlem gören hissesi yakın izleme pazarına alındı.Tera Yatırım'ın BİST'teki işlem sırası bugün işleme kapalı olacak. Yarından itibaren yakın izleme pazarında işlemler başlayacak.Ne olmuştu? Tera Yatırım'a fon soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemleri ve "fon dolandırıcılığı" iddialarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, Tera Yatırım ve Tera Portföy şirketlerinin üst düzey yöneticileri tutuklanmıştıSPK, 17 Eylül tarihinde Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak Tera Portföy'ün TEFAS üzerinden alım ve satıma kapatılmasına karar vermişti ve sonrasında da yatırım fonları tasfiye edilmişti. 21 Eylül'de ise aralarında Tera Yatırım'ın da bulunduğu 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklanmıştı.Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Nihat Kırmızı fon soruşturması kapsamında 24 Eylül'de tutuklanmıştı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener de soruşturma çerçevesinde bugün tutuklandı.Yakın izleme pazarı ne demek?Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü pazar olarak bilinir.Yakın İzleme Pazarı, Borsa İstanbul tarafından, finansal zorluk yaşayan ya da kriterleri karşılayamayan hisselerin işlem gördüğü ayrı bir segment.

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