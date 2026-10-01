https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tera-yatirim-yakin-izleme-pazarina-alindi-1109188755.html
Tera Yatırım, yakın izleme pazarına alındı
Tera Yatırım, yakın izleme pazarına alındı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul "Tera Yatırım Menkul Değerler paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T11:50+0300
2026-10-01T11:50+0300
2026-10-01T11:56+0300
ekonomi̇
türkiye
borsa i̇stanbul
bi̇st
erdin özel
emir münir sarpyener
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Tera Yatırım, yakın izleme pazarına alındı.Faaliyetleri geçici olarak durdurulan Tera Yatırım 'ın Borsa İstanbul'da TERA koduyla işlem gören hissesi yakın izleme pazarına alındı.Tera Yatırım'ın BİST'teki işlem sırası bugün işleme kapalı olacak. Yarından itibaren yakın izleme pazarında işlemler başlayacak.Ne olmuştu? Tera Yatırım'a fon soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemleri ve "fon dolandırıcılığı" iddialarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, Tera Yatırım ve Tera Portföy şirketlerinin üst düzey yöneticileri tutuklanmıştıSPK, 17 Eylül tarihinde Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak Tera Portföy'ün TEFAS üzerinden alım ve satıma kapatılmasına karar vermişti ve sonrasında da yatırım fonları tasfiye edilmişti. 21 Eylül'de ise aralarında Tera Yatırım'ın da bulunduğu 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklanmıştı.Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Nihat Kırmızı fon soruşturması kapsamında 24 Eylül'de tutuklanmıştı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener de soruşturma çerçevesinde bugün tutuklandı.Yakın izleme pazarı ne demek?Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü pazar olarak bilinir.Yakın İzleme Pazarı, Borsa İstanbul tarafından, finansal zorluk yaşayan ya da kriterleri karşılayamayan hisselerin işlem gördüğü ayrı bir segment.
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türkiye, borsa i̇stanbul, bi̇st, erdin özel , emir münir sarpyener
türkiye, borsa i̇stanbul, bi̇st, erdin özel , emir münir sarpyener
Tera Yatırım, yakın izleme pazarına alındı
11:50 01.10.2026 (güncellendi: 11:56 01.10.2026)
Borsa İstanbul "Tera Yatırım Menkul Değerler paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Tera Yatırım, yakın izleme pazarına alındı.
Faaliyetleri geçici olarak durdurulan Tera Yatırım 'ın Borsa İstanbul'da TERA koduyla işlem gören hissesi yakın izleme pazarına alındı.
Tera Yatırım'ın BİST'teki işlem sırası bugün işleme kapalı olacak. Yarından itibaren yakın izleme pazarında işlemler başlayacak.
Ne olmuştu? Tera Yatırım'a fon soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemleri ve "fon dolandırıcılığı" iddialarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, Tera Yatırım ve Tera Portföy şirketlerinin üst düzey yöneticileri tutuklanmıştı
SPK, 17 Eylül tarihinde Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak Tera Portföy'ün TEFAS üzerinden alım ve satıma kapatılmasına karar vermişti ve sonrasında da yatırım fonları tasfiye
edilmişti. 21 Eylül'de ise aralarında Tera Yatırım'ın da bulunduğu 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklanmıştı.
Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan
ve Bülent Uygun ile Nihat Kırmızı fon soruşturması kapsamında 24 Eylül'de tutuklanmıştı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel
ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener
de soruşturma çerçevesinde bugün tutuklandı
.
Yakın izleme pazarı ne demek?
Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü pazar olarak bilinir.
Yakın İzleme Pazarı, Borsa İstanbul tarafından, finansal zorluk yaşayan ya da kriterleri karşılayamayan hisselerin işlem gördüğü ayrı bir segment.