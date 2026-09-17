SPK kararını açıkladı: 7 portföy şirketinin 130 fonu tasfiye edilecek
11:37 17.09.2026 (güncellendi: 11:53 17.09.2026)
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SPK, Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak TEFAS'ta işlem gören bazı yatırım fonlarının alım ve satıma kapatılmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak kredili işlemlerde özkaynak koruma oranında geçici esneklik sağlarken, Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören bazı yatırım fonlarının TEFAS üzerinden alım ve satıma kapatılmasına karar verdi, 7 şirketin 130 fonu tasfiye edilecek.
Asgari özkaynak koruma oranı indirildi
SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı Bülteni’nde yer alan karara göre, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde uygulanması gereken asgari özkaynak koruma oranı geçici olarak yüzde 20’ye indirildi. Düzenleme, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.
SPK ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 96. maddesi kapsamında Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarının TEFAS üzerinden alım ve satıma kapatılmasına karar verdi.
İlgili fonlar tek tek sıralandı
Kararda ayrıca söz konusu yatırım fonlarının, Kurul tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye ettirilmesine hükmedildi.
İlgili fonlar şöyle sıralandı:
Bulls Portföy Para Piyasası (Tl) Fonu
Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy Bist 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy Gms Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Tera Portföy Birinci Serbest Fon
Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun)
Tera Portföy Para Piyasası Katılım (Tl) Fonu
Tera Portföy Para Piyasası (Tl) Fonu
Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (Tl) Fonu
Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (Tl) Fonu
Pusula Portföy Para Piyasası (Tl) Fonu
Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Atlas Portföy Dördüncü Serbest (Tl) Fon
Atlas Portföy Serbest Fon
Atlas Portföy Para Piyasası (Tl) Fonu
Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (Tl) Fon
Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun)
Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Para Piyasası (Tl) Fonu
Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon
A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
A1 Capital Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
A1 Capital Portföy Bist 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
A1 Capital Portföy Para Piyasası (Tl) Serbest Fon
A1 Capital Portföy Para Piyasası (Tl) Fonu
Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (Tl) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Bist 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Pardus Portföy Para Piyasası (Tl) Fon