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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve 19 kişi adliyede
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve 19 kişi adliyede
Sputnik Türkiye
Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T14:14+0300
2026-09-23T14:16+0300
ekonomi̇
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adliye
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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Aralarında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da bulunduğu 20 kişi adliyeye sevk edildiAdliyeye sevk edildilerİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı kapsamında yakalanan 17 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fon-sorusturmasi-buyuyor-pusula-portfoyun-de-dahil-oldugu-9-sirketle-baglantili-malvarliklari-1108899593.html
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tera portföy, adliye, soruşturma
tera portföy, adliye, soruşturma

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve 19 kişi adliyede

14:14 23.09.2026 (güncellendi: 14:16 23.09.2026)
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA
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Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Aralarında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da bulunduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı kapsamında yakalanan 17 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
EKONOMİ
Fon soruşturması büyüyor: Pusula Portföy'ün de dahil olduğu 9 şirketle bağlantılı malvarlıkları donduruldu
21 Eylül, 09:24
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