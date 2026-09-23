https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tera-yatirim-yonetim-kurulu-uyeleri-bulent-uygun-ve-19-kisi-1108967481.html

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve 19 kişi adliyede

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve 19 kişi adliyede

Sputnik Türkiye

Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T14:14+0300

2026-09-23T14:14+0300

2026-09-23T14:16+0300

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soruşturma

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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Aralarında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da bulunduğu 20 kişi adliyeye sevk edildiAdliyeye sevk edildilerİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı kapsamında yakalanan 17 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fon-sorusturmasi-buyuyor-pusula-portfoyun-de-dahil-oldugu-9-sirketle-baglantili-malvarliklari-1108899593.html

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