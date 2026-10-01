https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/fon-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tera-yoneticileri-tutuklandi-1109182709.html

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T08:43+0300

2026-10-01T08:43+0300

2026-10-01T08:43+0300

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İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener, gözaltı ve adliye sürecinin ardından tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki isim hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanmış, ardından haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener adliyeye sevk edilmiştiSoruşturma kapsamında Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener, 27 Eylül'de gözaltına alındı. İki yöneticinin de aralarında bulunduğu toplam altı şüphelinin emniyetteki işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tamamlandı.Özel ve Sarpyener ile birlikte Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat, sağlık kontrollerinin ardından 30 Eylül'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Adliyedeki işlemlerin ardından Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında tutuklama kararı verildi.Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyorSoruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında devam ediyor.Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istediği bildirilmişti.Böylece soruşturma kapsamında Tera grubunun üst düzey iki yöneticisi hakkındaki adli süreçte gözaltı aşamasından tutuklama aşamasına geçilmiş oldu. Soruşturmaya ilişkin yeni adli işlemlerin ve resmi açıklamaların kamuoyuna yansıması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/spkdan-tasfiye-edilen-fonlar-icin-kritik-ara-odeme-karari-1109181857.html

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