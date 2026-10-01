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SPK: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı
SPK: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı
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SPK, fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteği ile bu kazancı fona iade etmesi için "İsteğe Bağlı İade Hesaplarının" açıldığını duyurdu. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
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sermaye piyasası kurulu (spk)
türkiye i̇ş bankası
tmsf
fon soruşturması
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Sermaye Piyasası Kurulu, fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteği ile bu kazancı fona iade etmesi için "İsteğe Bağlı İade Hesaplarının" açıldığını duyurdu. Açıklama şöyle:
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türkiye, sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye i̇ş bankası, tmsf, fon soruşturması
türkiye, sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye i̇ş bankası, tmsf, fon soruşturması

SPK: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı

10:06 01.10.2026
© AASermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© AA
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Ayrıntılar geliyor
SPK, fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteği ile bu kazancı fona iade etmesi için "İsteğe Bağlı İade Hesaplarının" açıldığını duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu, fonlardan fahiş kazanç elde edenlerin kendi isteği ile bu kazancı fona iade etmesi için "İsteğe Bağlı İade Hesaplarının" açıldığını duyurdu. Açıklama şöyle:
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında, tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirdiği katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerden, kendi isteği ile bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin söz konusu taleplerinin karşılanabilmesini teminen; her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere, Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) adına “İsteğe Bağlı İade Hesapları” açılmıştır. İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aktarılacaktır. Ayrıca, borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş kârları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanmasını teminen; Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu adına “Genel Hisse İade Hesabı” açılmıştır.
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