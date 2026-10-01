https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/internette-sahte-yorum-donemi-bitiyor-hizmeti-satin-almayan-kisiler-yorum-yapamayacak-1109183763.html

İnternette 'sahte yorum' dönemi bitiyor: Hizmeti satın almayan kişiler yorum yapamayacak

İnternette 'sahte yorum' dönemi bitiyor: Hizmeti satın almayan kişiler yorum yapamayacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkin temel usul ve esasların yeniden düzenlendiği açıklandı. Buna göre ürün veya hizmeti... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T09:30+0300

2026-10-01T09:30+0300

2026-10-01T09:30+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

alışveriş

tüketici

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Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde tüketicileri yanıltabilecek sahte ürün yorumlarına karşı uygulanan kuralları açıkladı.Bakanlık, ürün veya hizmet satın alma kararlarını doğrudan etkileyen tüketici değerlendirmelerinin belirli kurallara göre yayımlanması gerektiğini bildirdi.Olumlu olumsuz ayrımı kalkacakBakanlığın açıklamasına göre, internet sitelerindeki bir ürün veya hizmet hakkında yorum yapabilmek için o ürün ya da hizmetin satın alınmış olması gerekiyor.Yapılan değerlendirmeler, gerekli kontrollerin ardından olumlu veya olumsuz olmasına bakılmaksızın yayımlanıyor.Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:Yorumlar 1 yıl yayında kalacakDüzenlemeye göre tüketici yorumlarının en az bir yıl boyunca yayımlanmasına ilişkin kurallar da bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/guvenli-odeme-sistemi-yine-ertelendi-yeni-tarih-belli-oldu--1109084280.html

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ticaret bakanlığı, alışveriş, tüketici