https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/guvenli-odeme-sistemi-yine-ertelendi-yeni-tarih-belli-oldu--1109084280.html
Güvenli Ödeme Sistemi yine ertelendi: Yeni tarih belli oldu
Güvenli Ödeme Sistemi yine ertelendi: Yeni tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'yle ilgili yönetmelik değişikliği tarihi ertelendi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T10:34+0300
2026-09-28T10:34+0300
2026-09-28T10:45+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
güvenli ödeme sistemi
konut
konut satışı
tapu ve kadastro genel müdürlüğü
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Güvenli ödeme sisteminde tarih bir kez daha ertelendi.Yeni tarih belli olduTicaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarına yönelik zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının başlangıç tarihinin, teknik altyapı ve entegrasyon süreçleri ile ilgili kurum, kuruluşlar ve sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla 1 Aralık olarak yeniden belirlendiğini ifade etti.Bakanlık, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 29 Nisan'da değişiklik yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Yapılan değişiklikle, taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür." ifadesine yer verildi.Teknik çalışmalar bitmediAçıklamada, sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik çalışmaların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile işbirliği halinde yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, bu kapsamda TKGM bilgi sistemleriyle bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapının hazırlandığı ve bankaların teknik altyapılarını oluşturmalarına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.Uygulama 1 Aralık'ta başlayacakUygulama tarihine ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/emlak-alim-satiminda-yeni-kurallar-geliyor-1108991173.html
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ticaret bakanlığı, güvenli ödeme sistemi, konut, konut satışı, tapu ve kadastro genel müdürlüğü
ticaret bakanlığı, güvenli ödeme sistemi, konut, konut satışı, tapu ve kadastro genel müdürlüğü
Güvenli Ödeme Sistemi yine ertelendi: Yeni tarih belli oldu
10:34 28.09.2026 (güncellendi: 10:45 28.09.2026)
Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'yle ilgili yönetmelik değişikliği tarihi ertelendi.
Güvenli ödeme sisteminde tarih bir kez daha ertelendi.
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarına yönelik zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının başlangıç tarihinin, teknik altyapı ve entegrasyon süreçleri ile ilgili kurum, kuruluşlar ve sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla 1 Aralık olarak yeniden belirlendiğini ifade etti.
Bakanlık, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.
Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 29 Nisan'da değişiklik yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Yapılan değişiklikle, taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür." ifadesine yer verildi.
Teknik çalışmalar bitmedi
Açıklamada, sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik çalışmaların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile işbirliği halinde yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, bu kapsamda TKGM bilgi sistemleriyle bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapının hazırlandığı ve bankaların teknik altyapılarını oluşturmalarına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Uygulama 1 Aralık'ta başlayacak
Uygulama tarihine ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi, ilgili paydaşlar arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması, uygulamada yaşanabilecek teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla yapılacak yönetmelik değişikliğiyle sistemin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki verilerin paylaşımının ve teknik altyapının kurulmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, banka altyapılarının da hazır hale gelmesi akabinde sisteme yönelik bir pilot uygulamanın başlatılması öngörülmektedir."