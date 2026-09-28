https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/guvenli-odeme-sistemi-yine-ertelendi-yeni-tarih-belli-oldu--1109084280.html

Güvenli Ödeme Sistemi yine ertelendi: Yeni tarih belli oldu

Güvenli Ödeme Sistemi yine ertelendi: Yeni tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'yle ilgili yönetmelik değişikliği tarihi ertelendi. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T10:34+0300

2026-09-28T10:34+0300

2026-09-28T10:45+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

güvenli ödeme sistemi

konut

konut satışı

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

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Güvenli ödeme sisteminde tarih bir kez daha ertelendi.Yeni tarih belli olduTicaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarına yönelik zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının başlangıç tarihinin, teknik altyapı ve entegrasyon süreçleri ile ilgili kurum, kuruluşlar ve sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla 1 Aralık olarak yeniden belirlendiğini ifade etti.Bakanlık, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 29 Nisan'da değişiklik yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Yapılan değişiklikle, taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür." ifadesine yer verildi.Teknik çalışmalar bitmediAçıklamada, sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik çalışmaların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile işbirliği halinde yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, bu kapsamda TKGM bilgi sistemleriyle bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapının hazırlandığı ve bankaların teknik altyapılarını oluşturmalarına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.Uygulama 1 Aralık'ta başlayacakUygulama tarihine ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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ticaret bakanlığı, güvenli ödeme sistemi, konut, konut satışı, tapu ve kadastro genel müdürlüğü