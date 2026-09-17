https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/pelus-oyuncakta-sinirlarin-uzerinde-kimyasal-madde-tespit-edildi-piyasadan-toplatiliyor-1108821726.html

Peluş oyuncakta sınırların üzerinde kimyasal madde tespit edildi: Piyasadan toplatılıyor

Peluş oyuncakta sınırların üzerinde kimyasal madde tespit edildi: Piyasadan toplatılıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, peluş anahtarlık için harekete geçti. Anahtarlığın sınırların üzerinde kimyasal madde taşıdığı ve çocuklar için tehlikeli olduğu belirtildi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T06:44+0300

2026-09-17T06:44+0300

2026-09-17T06:44+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

oyuncak

anahtar

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Çocukların kullandığı peluş bir anahtarlıkta mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu tespit edildi. Risk taşıyan anahtarlık piyasadan toplatıldı. Bakanlık harekete geçtiTicaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, standartlara aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen anahtarlık için piyasadan toplatma kararı uygulandığını açıkladı.Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvensiz ürünlere geçit vermiyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildi" ifadelerini kullandı. Limitlerin üzerinde çıktıKaplan, "Boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edilen üründe yapılan incelemelerde; üründe, mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu, nikel salınımının izin verilen limitin üzerinde olduğu, TS EN 71-1 standardına göre yapılan çekme testinde etiket piminin koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulanmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" bilgilerini paylaştı.

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