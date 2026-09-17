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Peluş oyuncakta sınırların üzerinde kimyasal madde tespit edildi: Piyasadan toplatılıyor
Peluş oyuncakta sınırların üzerinde kimyasal madde tespit edildi: Piyasadan toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, peluş anahtarlık için harekete geçti. Anahtarlığın sınırların üzerinde kimyasal madde taşıdığı ve çocuklar için tehlikeli olduğu belirtildi. 17.09.2026, Sputnik Türkiye
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Çocukların kullandığı peluş bir anahtarlıkta mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu tespit edildi. Risk taşıyan anahtarlık piyasadan toplatıldı. Bakanlık harekete geçtiTicaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, standartlara aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen anahtarlık için piyasadan toplatma kararı uygulandığını açıkladı.Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvensiz ürünlere geçit vermiyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildi" ifadelerini kullandı. Limitlerin üzerinde çıktıKaplan, "Boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edilen üründe yapılan incelemelerde; üründe, mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu, nikel salınımının izin verilen limitin üzerinde olduğu, TS EN 71-1 standardına göre yapılan çekme testinde etiket piminin koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulanmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" bilgilerini paylaştı.
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ticaret bakanlığı, oyuncak, anahtar
ticaret bakanlığı, oyuncak, anahtar

Peluş oyuncakta sınırların üzerinde kimyasal madde tespit edildi: Piyasadan toplatılıyor

06:44 17.09.2026
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
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Ticaret Bakanlığı, peluş anahtarlık için harekete geçti. Anahtarlığın sınırların üzerinde kimyasal madde taşıdığı ve çocuklar için tehlikeli olduğu belirtildi.
Çocukların kullandığı peluş bir anahtarlıkta mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu tespit edildi. Risk taşıyan anahtarlık piyasadan toplatıldı.
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
Ticaret Bakanlığı

Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, standartlara aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen anahtarlık için piyasadan toplatma kararı uygulandığını açıkladı.
Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvensiz ürünlere geçit vermiyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Limitlerin üzerinde çıktı

Kaplan, "Boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edilen üründe yapılan incelemelerde; üründe, mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu, nikel salınımının izin verilen limitin üzerinde olduğu, TS EN 71-1 standardına göre yapılan çekme testinde etiket piminin koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulanmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" bilgilerini paylaştı.
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