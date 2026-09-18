https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ticaret-bakanligi-duyurdu-findik-piyasasina-siki-denetim-1108865545.html

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fındık piyasasına sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fındık piyasasına sıkı denetim

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işlemlerin ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun'daki 4 ticaret borsasında müfettiş... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T20:08+0300

2026-09-18T20:08+0300

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türki̇ye

ticaret bakanlığı

fındık

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Ticaret Bakanlığı, Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme süreci başlattı. Çalışmalar kapsamında üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunması ile serbest rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla piyasa uygulamaları incelenecek.İncelemeler sonucunda piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu ya da tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

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ticaret bakanlığı, fındık, fındık üretimi, fındık üreticisi, fındık krizi, fındık bahçesi