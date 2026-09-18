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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fındık piyasasına sıkı denetim
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fındık piyasasına sıkı denetim
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işlemlerin ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun'daki 4 ticaret borsasında müfettiş... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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fındık üretimi
fındık üreticisi
fındık krizi
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Ticaret Bakanlığı, Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme süreci başlattı. Çalışmalar kapsamında üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunması ile serbest rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla piyasa uygulamaları incelenecek.İncelemeler sonucunda piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu ya da tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/duzcede-tirla-findik-iscilerini-tasiyan-tarim-araci-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1108567500.html
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ticaret bakanlığı, fındık, fındık üretimi, fındık üreticisi, fındık krizi, fındık bahçesi
ticaret bakanlığı, fındık, fındık üretimi, fındık üreticisi, fındık krizi, fındık bahçesi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fındık piyasasına sıkı denetim

20:08 18.09.2026
© AAFındık
Fındık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA
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Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işlemlerin ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun'daki 4 ticaret borsasında müfettiş görevlendirdi.
Ticaret Bakanlığı, Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme süreci başlattı.
Çalışmalar kapsamında üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunması ile serbest rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla piyasa uygulamaları incelenecek.
İncelemeler sonucunda piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu ya da tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacak.
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