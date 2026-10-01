Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı hegemonyasının sona ermesiyle birlikte dünyadaki durum daha iyi yönde değişecek
18:12 01.10.2026 (güncellendi: 19:12 01.10.2026)
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Rusya lideri Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının ana oturumunda konuşma yapıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyanın merakla beklediği Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısındaki konuşmasına başladı.
Rus lider, ‘Geleceğin Sorumluluğu: Olanaklı Olanın Sınırları mı, Sınırsız Olanaklar mı?' başlıklı oturumda katılımcılara hitap ediyor.
Rus lider, ‘Geleceğin Sorumluluğu: Olanaklı Olanın Sınırları mı, Sınırsız Olanaklar mı?' başlıklı oturumda katılımcılara hitap ediyor.
⚡️⚡️Putin, Çehov'un tüfeği benzetmesiyle çatışmaların tırmanma riskine dikkat çekti— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 1, 2026
▶️Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Tartışma Kulübü'ndeki konuşmasında, Çehov'un bir tiyatro oyununda sahneye asılan tüfeğin sonunda mutlaka patlaması gerektiğine ilişkin ünlü ilkesini… pic.twitter.com/w1VBa2Jkx5
Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:
Dünyadaki herkesin, Doğu ve Batı’nın, Kuzey ve Güney’in, er ya da geç yeni dünya düzeninin ilkeleri konusunda anlaşması gerekecek
Dünya sahnesindeki eğilimler, küresel barış ve güvenliğin nasıl korunacağını düşünmeye sevk ediyor
Dünyada önceki hukuk normlarının birçoğu bir kenara atıldı ancak yenileri henüz ortaya çıkmış değil
Dünyanın ortak geleceğimize dair sorumluluğu, yalnızca soyut bir slogandan ibaret değildir
Halihazırda gerçekleşen ve henüz gerçekleşecek olan değişimlerin boyutu muazzamdır
İnsanlar ortaya çıkan risklerin farkına varmalı ve bunlara hazırlıklı olmalı
Batı hegemonyasının sona ermesiyle birlikte dünyadaki durum daha iyi yönde değişecek
Çok kutupluluğa giden yolda dünyayı çok sayıda risk bekliyor; bu risklerin en aza indirilmesi temel görevdir
Yakın gelecekte uluslararası çatışmaların devam etmesi oldukça muhtemel
Dünyada halihazırda meydana gelen ve yaklaşan değişimlerin ölçeği son derece büyük
Dünyada halihazırda meydana gelen ve yaklaşan değişimlerin ölçeği son derece büyük
Tüm alanlarda yaşanan değişimler, niteliksel bir dönüşüm için koşullar oluşturuyor
Batı’nın dünyadaki etkisi azalırken, diğer ülkelerin refahı giderek artıyor
Dünyadaki durum, demokratik bir yapılanma yönünde değişecek
Batılı ülkelerin etkisi, BM’de dengesizliğe yol açıyor
Bazı kuruluşlar, bir grup ülkenin çıkarları uğruna riskleri tetikliyor
Günümüzde dünya siyasetinde akla gelebilecek ve gelemeyecek her türlü tabu çiğneniyor
Aldatma, safsata ve gerçeklerle alay edilmesi, uluslararası hukuku yok ediyor
Dünya siyasetinde şu anda akla gelebilecek ve gelemeyecek her türlü tabu çiğneniyor
Eski hegemon güçler kaçınılmaz olarak çok kutuplu bir dünyanın gerçeklerini kabul etmek zorunda kalacaklar
Bir devletin gerçek büyüklüğü, çağa ayak uydurma yeteneği olmadan mümkün değildir
Avrupa’daki ve dünyadaki durum şu anda oldukça tehlikeli
Çok kutuplu bir dünyanın oluşması kaçınılmazdır
NATO, ittifakı doğuya doğru genişletmeme yönündeki sözünü hiçe saydı
Batı, dünya çoğunluğunu oluşturan ülkelerle iş birliği yapmayı öğrenmek zorunda kalacak
Dünyada ortak kuralların bulunmaması nedeniyle bazıları kendi kurallarını dayatmaya çalışıyor
SSCB'nin çöküşü küresel güç dengesini bozdu ve Batı, dünya kurallarını kendi çıkarlarına göre şekillendirme kararı aldı
Batı, dünya genelindeki teröristleri kınarken Kafkasya'dakilere karşı ise durumdan habersizmiş gibi davranarak göz yumdu
⚡️⚡️Putin: Tamamen yeni bir gerçekliğin başlangıcındayız— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 1, 2026
▶️Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. pic.twitter.com/xStQ9HcTOz