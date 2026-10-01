Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı hegemonyasının sona ermesiyle birlikte dünyadaki durum daha iyi yönde değişecek

Dünyadaki herkesin, Doğu ve Batı’nın, Kuzey ve Güney’in, er ya da geç yeni dünya düzeninin ilkeleri konusunda anlaşması gerekecek Dünyadaki herkesin, Doğu ve Batı’nın, Kuzey ve Güney’in, er ya da geç yeni dünya düzeninin ilkeleri konusunda anlaşması gerekecek

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Eski hegemon güçler kaçınılmaz olarak çok kutuplu bir dünyanın gerçeklerini kabul etmek zorunda kalacaklar Eski hegemon güçler kaçınılmaz olarak çok kutuplu bir dünyanın gerçeklerini kabul etmek zorunda kalacaklar

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Batı, dünya çoğunluğunu oluşturan ülkelerle iş birliği yapmayı öğrenmek zorunda kalacak Batı, dünya çoğunluğunu oluşturan ülkelerle iş birliği yapmayı öğrenmek zorunda kalacak

Dünyada ortak kuralların bulunmaması nedeniyle bazıları kendi kurallarını dayatmaya çalışıyor Dünyada ortak kuralların bulunmaması nedeniyle bazıları kendi kurallarını dayatmaya çalışıyor

SSCB'nin çöküşü küresel güç dengesini bozdu ve Batı, dünya kurallarını kendi çıkarlarına göre şekillendirme kararı aldı SSCB'nin çöküşü küresel güç dengesini bozdu ve Batı, dünya kurallarını kendi çıkarlarına göre şekillendirme kararı aldı