Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/karabukte-dur-ihtarina-uymadi-surucuye-492-bin-719-lira-ceza-kesildi-1107087502.html
Karabük'te 'dur' ihtarına uymadı: Sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi
Karabük'te 'dur' ihtarına uymadı: Sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Karabük'te polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsüne, yapılan incelemelerin ardından toplam 492 bin 719 lira idari para cezası kesildi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-08T00:14+0300
2026-07-08T00:14+0300
türki̇ye
karabük
karabük valiliği
otomobil
otomotiv
trafik
trafik polisi
trafik para cezası
trafik ihlali
trafik cezaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107087321_0:166:2337:1481_1920x0_80_0_0_d6e87b735830754a0129f6b3ea5a6d51.jpg
Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan Y.Ç., yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı. Kontrollerde sürücü belgesinin geçici olarak iptal edildiği, 0.55 promil alkollü olduğu ve kullandığı aracın muayenesinin bulunmadığı tespit edildi.Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulanırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/dugun-konvoyu-yapip-trafigi-kapatan-6-surucuye-yaklasik-300-bin-lira-ceza-1107015419.html
türki̇ye
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/08/1107087321_124:0:2213:1567_1920x0_80_0_0_401d5d96f5b3a4324afac0c80e8a8957.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karabük, karabük valiliği, otomobil, otomotiv, trafik, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
karabük, karabük valiliği, otomobil, otomotiv, trafik, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü

Karabük'te 'dur' ihtarına uymadı: Sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi

00:14 08.07.2026
© AAKarabük'te 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 492 bin liralık ceza
Karabük'te 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 492 bin liralık ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
© AA
Abone ol
Karabük'te polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsüne, yapılan incelemelerin ardından toplam 492 bin 719 lira idari para cezası kesildi.
Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan Y.Ç., yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.
Kontrollerde sürücü belgesinin geçici olarak iptal edildiği, 0.55 promil alkollü olduğu ve kullandığı aracın muayenesinin bulunmadığı tespit edildi.
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulanırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Düğün konvoyu yapıp trafiği kapatan 6 sürücüye yaklaşık 300 bin lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
TÜRKİYE
Düğün konvoyu yapıp trafiği kapatan 6 sürücüye yaklaşık 300 bin lira ceza
5 Temmuz, 13:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала