https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/karabukte-dur-ihtarina-uymadi-surucuye-492-bin-719-lira-ceza-kesildi-1107087502.html
Karabük'te 'dur' ihtarına uymadı: Sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi
Karabük'te 'dur' ihtarına uymadı: Sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Karabük'te polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsüne, yapılan incelemelerin ardından toplam 492 bin 719 lira idari para cezası kesildi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye
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Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan Y.Ç., yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı. Kontrollerde sürücü belgesinin geçici olarak iptal edildiği, 0.55 promil alkollü olduğu ve kullandığı aracın muayenesinin bulunmadığı tespit edildi.Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulanırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/dugun-konvoyu-yapip-trafigi-kapatan-6-surucuye-yaklasik-300-bin-lira-ceza-1107015419.html
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karabük, karabük valiliği, otomobil, otomotiv, trafik, trafik polisi, trafik para cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü
Karabük'te 'dur' ihtarına uymadı: Sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi
Karabük'te polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsüne, yapılan incelemelerin ardından toplam 492 bin 719 lira idari para cezası kesildi.
Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan Y.Ç., yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.
Kontrollerde sürücü belgesinin geçici olarak iptal edildiği, 0.55 promil alkollü olduğu ve kullandığı aracın muayenesinin bulunmadığı tespit edildi.
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulanırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.