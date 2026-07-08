https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/karabukte-dur-ihtarina-uymadi-surucuye-492-bin-719-lira-ceza-kesildi-1107087502.html

Karabük'te 'dur' ihtarına uymadı: Sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi

Karabük'te 'dur' ihtarına uymadı: Sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Karabük'te polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsüne, yapılan incelemelerin ardından toplam 492 bin 719 lira idari para cezası kesildi. 08.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-08T00:14+0300

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Bahçelievler Mahallesi 107. Sokak'ta ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan Y.Ç., yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı. Kontrollerde sürücü belgesinin geçici olarak iptal edildiği, 0.55 promil alkollü olduğu ve kullandığı aracın muayenesinin bulunmadığı tespit edildi.Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 492 bin 719 lira para cezası uygulanırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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