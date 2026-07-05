https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/dugun-konvoyu-yapip-trafigi-kapatan-6-surucuye-yaklasik-300-bin-lira-ceza-1107015419.html

Düğün konvoyu yapıp trafiği kapatan 6 sürücüye yaklaşık 300 bin lira ceza

Düğün konvoyu yapıp trafiği kapatan 6 sürücüye yaklaşık 300 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

Pendik'te, düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 6 araç sürücüsüne toplam 289 bin 986 lira ceza kesildi. 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T13:19+0300

2026-07-05T13:19+0300

2026-07-05T13:19+0300

türki̇ye

pendik

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı Sahil Bulvarı'nda seyreden bazı sürücülerin, araçları kol ve grup halinde kullanarak diğer araçların geçişini zorlaştırdığına, trafiğin akışını kısmen engellediğine, düğün konvoyu yaptığına ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen 6 araç sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.Sürücülere, "Karayolları Trafik Kanunu"nun ilgili maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 289 bin 986 lira idari para cezası kesildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ankarada-nato-oncesi-turkuaz-operasyonlari-46-supheli-daha-yakalandi-1107008147.html

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