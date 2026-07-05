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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/dugun-konvoyu-yapip-trafigi-kapatan-6-surucuye-yaklasik-300-bin-lira-ceza-1107015419.html
Düğün konvoyu yapıp trafiği kapatan 6 sürücüye yaklaşık 300 bin lira ceza
Düğün konvoyu yapıp trafiği kapatan 6 sürücüye yaklaşık 300 bin lira ceza
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Pendik'te, düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 6 araç sürücüsüne toplam 289 bin 986 lira ceza kesildi. 05.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı Sahil Bulvarı'nda seyreden bazı sürücülerin, araçları kol ve grup halinde kullanarak diğer araçların geçişini zorlaştırdığına, trafiğin akışını kısmen engellediğine, düğün konvoyu yaptığına ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen 6 araç sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.Sürücülere, "Karayolları Trafik Kanunu"nun ilgili maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 289 bin 986 lira idari para cezası kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ankarada-nato-oncesi-turkuaz-operasyonlari-46-supheli-daha-yakalandi-1107008147.html
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Düğün konvoyu yapıp trafiği kapatan 6 sürücüye yaklaşık 300 bin lira ceza

13:19 05.07.2026
© AADüğün konvoyu yapıp trafiği kapatan 6 sürücüye yaklaşık 300 bin lira ceza
Düğün konvoyu yapıp trafiği kapatan 6 sürücüye yaklaşık 300 bin lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AA
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Pendik'te, düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 6 araç sürücüsüne toplam 289 bin 986 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı Sahil Bulvarı'nda seyreden bazı sürücülerin, araçları kol ve grup halinde kullanarak diğer araçların geçişini zorlaştırdığına, trafiğin akışını kısmen engellediğine, düğün konvoyu yaptığına ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.
Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen 6 araç sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.
Sürücülere, "Karayolları Trafik Kanunu"nun ilgili maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 289 bin 986 lira idari para cezası kesildi.
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