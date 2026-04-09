ABD Kongresi’nde ‘Netanyahu'ya karşı koyma’ çağrısı

ABD Kongresi’nde ‘Netanyahu'ya karşı koyma’ çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi üyesi McGovern, İran ile yapılan ateşkesi korumak için Başkan Trump’ın İsrail lideri Netanyahu’ya karşı koyması gerektiğini belirtti. 09.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-09T09:27+0300

2026-04-09T09:27+0300

2026-04-09T09:27+0300

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Demokrat partili üyesi James McGovern, sosyal medya paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile ateşkesi korumak için İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eylemlerine daha aktif bir şekilde karşı çıkması gerektiğini yazdı.McGovern, “Netanyahu'nun haftalardır sivillerin ölümüne yol açan Lübnan'ı bombalamaya devam etmesi, bölgeyi daha fazla kaosa sürükleme ve ateşkesi bozma tehdidini oluşturuyor. Trump'ın Netanyahu’ya karşı koyması gerekiyor” ifadesini kullandı.ABD liderinin, ne pahasına olursa olsun İran ile ateşkesi koruması ve İsrail'in çatışmayı tırmandırmasını engellemesi gerektiğini belirten politikacı, “Onun (Trump'ın) elinde baskı aracı var. Bunu kullanmalı!” diye ekledi.Dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'daki ateşkesi hedeflere ulaşma yolunda sadece bir durak olarak nitelendirmişti ve askeri eylemleri yeniden başlatma tehdidinde bulunmuştu.ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes duyurmasının hemen ardından İsrail, Lübnan’a yönelik hava ve topçu saldırıları yoğunlaştırmıştı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ABD ve İran arasında varılan ateşkesin ihlali olarak nitelendirmişti.ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Lübnan’a saldırıları “yanlış anlama” olarak nitelendirerek ABD ve İsrail’in İran ile yapılan ateşkes anlaşmasının şartlarına Lübnan’ı dahil etmediğini savunmuştu.

i̇srail

i̇ran

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, donald trump, i̇srail, benjamin netanyahu, i̇ran, lübnan, j.d. vance