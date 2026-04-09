Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/abd-kongresinde-netanyahuya-karsi-koyma-cagrisi-1104882409.html
ABD Kongresi’nde ‘Netanyahu'ya karşı koyma’ çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi üyesi McGovern, İran ile yapılan ateşkesi korumak için Başkan Trump’ın İsrail lideri Netanyahu’ya karşı koyması gerektiğini belirtti. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T09:27+0300
dünya
abd
abd kongresi
abd temsilciler meclisi
donald trump
i̇srail
benjamin netanyahu
i̇ran
lübnan
j.d. vance
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099764499_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e984f026fdae71668341e2227850ef09.jpg
i̇srail
i̇ran
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099764499_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9086809acb1ca25c5e5bc0f85c46f4bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, donald trump, i̇srail, benjamin netanyahu, i̇ran, lübnan, j.d. vance
09:27 09.04.2026
© AAABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2026
© AA
Abone ol
ABD Kongresi üyesi McGovern, İran ile yapılan ateşkesi korumak için Başkan Trump’ın İsrail lideri Netanyahu’ya karşı koyması gerektiğini belirtti.
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Demokrat partili üyesi James McGovern, sosyal medya paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile ateşkesi korumak için İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eylemlerine daha aktif bir şekilde karşı çıkması gerektiğini yazdı.
McGovern, “Netanyahu'nun haftalardır sivillerin ölümüne yol açan Lübnan'ı bombalamaya devam etmesi, bölgeyi daha fazla kaosa sürükleme ve ateşkesi bozma tehdidini oluşturuyor. Trump'ın Netanyahu’ya karşı koyması gerekiyor” ifadesini kullandı.
ABD liderinin, ne pahasına olursa olsun İran ile ateşkesi koruması ve İsrail'in çatışmayı tırmandırmasını engellemesi gerektiğini belirten politikacı, “Onun (Trump'ın) elinde baskı aracı var. Bunu kullanmalı!” diye ekledi.
Dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'daki ateşkesi hedeflere ulaşma yolunda sadece bir durak olarak nitelendirmişti ve askeri eylemleri yeniden başlatma tehdidinde bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes duyurmasının hemen ardından İsrail, Lübnan’a yönelik hava ve topçu saldırıları yoğunlaştırmıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ABD ve İran arasında varılan ateşkesin ihlali olarak nitelendirmişti.
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Lübnan’a saldırıları “yanlış anlama” olarak nitelendirerek ABD ve İsrail’in İran ile yapılan ateşkes anlaşmasının şartlarına Lübnan’ı dahil etmediğini savunmuştu.
DÜNYA
09:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала