https://anlatilaninotesi.com.tr/20260409/rutte-trumpin-nato-tutumunu-yumusatamadi-1104880195.html
‘Rutte, Trump'ın NATO tutumunu yumuşatamadı’
Trump-Rutte görüşmesinin, ABD liderinin NATO’ya yönelik düşmanca tutumunda değişikliğe yol açmadığı belirtildi. 09.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-09T09:00+0300
dünya
abd
nato
donald trump
mark rutte
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097329956_0:70:2720:1600_1920x0_80_0_0_42122b41c33bc9d1a7737a1bb28bb76a.jpg
Batı medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin, Amerikan liderinin ittifaktaki müttefiklerine yönelik düşmanca tutumunu yumuşatmakta başarısız olduğunu yazdı.Trump, Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ABD’nin ihtiyaç duyduğu bir anda NATO’nun yine yardıma gelmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.Haberde, “Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme, ABD başkanının müttefiklerine karşı düşmanlığını yumuşatmakta pek etkili olmamış gibi görünüyor” ifadesine yer verildi.Daha önce Trump, NATO’nun ABD’nin İran'a karşı operasyonuna yardım etmeyi reddetmesinin ardından ittifaktan çekilmeyi ciddi olarak düşündüğünü açıklamıştı. Müttefiklerinin bu talebe verdiği yanıtı “silinmez bir leke” olarak nitelendiren Trump, ABD'nin NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacı olmadığını, bu ülkelerin yardım etmemek için ellerinden gelen her şeyi yaptığını vurgulamıştı.
i̇ran
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097329956_151:0:2570:1814_1920x0_80_0_0_71502f4498610b7f0de8ec71fc943176.jpg
