Vance: Ateşkese Lübnan dahil değil
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD-İran ateşkesinin Lübnan'ı kapsamadığını ifade etti. Vance, İran'a 'daha fazla taviz' çağrısı yaparken, nükleer programın da... 09.04.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, ABD-İran arasındaki ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını, sadece İsrail ve Körfez ülkelerini kapsadığını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD-İran ateşkesinin Lübnan’ı kapsamadığını ifade etti. Vance, İran’a 'daha fazla taviz' çağrısı yaparken, nükleer programın da müzakerelerin odağında olacağını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, ABD-İran arasındaki ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını, sadece İsrail ve Körfez ülkelerini kapsadığını söyledi.
İranlılar ateşkes anlaşmasının Lübnan'ı da kapsadığını sanıyordu, ancak kapsamıyor.Bizim söylediğimiz şey, ateşkesin İran'a ve özellikle müttefikler İsrail ve Körfez ülkelerine odaklanacağıdır
Konuşmasında Vance, Lübnan konusunda İsrail'in 'biraz kendini tutabileceğini' ifade ettiğini bildirdi:
İsrail, İran'la ateşkes görüşmelerimize yardımcı olmak için Lübnan'da 'biraz kendilerini kontrol etmeye' hazır olduklarını teklif etti.
Ayrıca Vance, Trump'ın ateşkesi bozma seçeneğinin olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
İranlılar bir sonraki adımı atmalı, aksi takdirde Trump'ın savaşa geri dönme seçeneği var. İran bize ne kadar çok taviz verirse, müzakerelerden o kadar çok kazanım elde edecektir.
Vance yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile müzakereler sırasında zenginleştirilmiş uranyumunu teslim etmesini talep edeceğini söyledi:
İran'ın nükleer silah üretimine yönelik zenginleştirme yapmasını istemiyoruz ve İran'ın nükleer yakıttan vazgeçmesini istiyoruz. Müzakereler sırasında taleplerimiz bunlar olacak