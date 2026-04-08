Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor: Katz'dan 'Hizbullah'a saldırı' açıklaması

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarını İran’la çatışmadan ayrı tuttuğunu ifade etti. Lübnan makamları ise ülke genelindeki... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T17:22+0300

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'a düzenlenen saldırıları İran'la savaştan ayırmak için ısrar ettiklerini belirtti. Katz, İsrail ordusun yüzlerce noktada Hizbullah'ı hedef aldıklarını aktarırken Lübnan medyası bugün ülke geneline yönelik saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğünü aktardı. Lübnan Cumhurbaşkanlığı ise İsrail'in 'bir katliam gerçekleştirdiği' belirtildi.Lübnan Cumhurbaşkanlığı: Gerilimin tırmanmasından İsrail sorumludurİran'la geçici ateşkesin başlamasının ardından İsrail tarafından yapılan açıklamada ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığı aktarılmış, bunun ardından Lübnan'da bir çok noktaya saldırılar düzenlenmişti. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in ülkede 'yeni bir katliam' gerçekleştirdiği belirtilerek gerilimin tırmanmasından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu aktarıldı.İsrail'in Lübnan'ı Sur kentine düzenlediği saldırı kameralara yansıdı.Katz: Yüzlerce Hizbullah noktasını hedef aldıkÖte yandan İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'da birçok noktada Hizbullah'a saldırılar düzenlediklerini belirterek, "Lübnan'daki gerçekliği değiştirmek ve İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'la savışı Lübnan'daki çatışmadan ayırmakta ısrar ettik" ifadelerini kullandı.Katz, “Lübnan genelindeki karargahlara düzenlenen sürpriz saldırılarda yüzlerce Hizbullah militanı hedef alındı. Bu, 2024 yılında Hizbullah üyelerini hedef alan patlayıcı çağrı cihazı saldırısından bu yana Hizbullah'ın maruz kaldığı en büyük toplu darbe oldu” dedi.Lübnan medyası: Yüzlerce kişi öldüLübnan medyasında yer alan bilgilere göre İsrail'in bugünkü saldırılarında yüzlerce kişinin öldüğü aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/cinli-uzman-iran-abd-ateskesi-taktik-bir-duraklama-1104864185.html

