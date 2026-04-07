Savaşın 39. günü: Trump 'İran'ı yerle bir etme' tehdidini yineledi, İsrail ve İran karşılıklı bombardımana devam ediyor
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 39. güne girerken İran ve Lübnan'a yönelik ağır bombardıman devam ediyor. ABD-İsrail, Irak'ın... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
Tahran, 6 Nisan - Sputnik Türkiye

Savaşın 39. günü: Trump 'İran'ı yerle bir etme' tehdidini yineledi, İsrail ve İran karşılıklı bombardımana devam ediyor

07:04 07.04.2026
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 39. güne girerken İran ve Lübnan'a yönelik ağır bombardıman devam ediyor. ABD-İsrail, Irak'ın Enbar kentinde Haşdi Şabi mevzilerine 7 hava saldırısı düzenledi. İsrail’in İran’ın Asaluyeh kentindeki Güney Pars petrokimya tesisini hedef aldı.
ABD ve İsrail'in müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından Orta Doğu'da başlayan savaş 39. gününe girdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için süre verirken İran'dan olumlu yanıt gelmezse köprülerini ve elektrik santrallerini yok etmekle tehditlerini sürdürdü. Öte yandan İsrail, İran'ın alt yapısını ve sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 6 Nisan'da İsrail’in İran’ın Asaluyeh kentindeki Güney Pars petrokimya tesisine saldırdığını açıkladı.
ABD-İsrail'in, Irak’ın batısındaki Enbar kentinde Şii milis gücü Haşdi Şabi mevzilerine 7 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
İsrail Lübnan'ın güneyindeki şiddetli saldırılarını sürdürüyor. İran, İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerine saldırılarına devam ediyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart'tan 6 Nisan'a kadar geçen sürede 1.497 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran’da savaş başladığından bu yana 244’ü çocuk 1616’sı sivil olmak üzere 3 bin 540 kişi hayatını kaybetti
07:32 07.04.2026
Hizbullah, kuzey İsrail’i hedef aldı
Hizbullah, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni bir açıklamada, sabaha karşı erken saatlerde kuzey İsrail’deki Metula ve Kfar Yuval kasabalarına roket salvoları düzenlediğini duyurdu.
İsrail ordusunun sivil savunma birimi daha önce söz konusu yerleşimlerde yaşayanlara uyarılarda bulunmuş, daha sonra ise tehdidin sona erdiğini açıklamıştı.
07:28 07.04.2026
İran'da elektrik santralleri çevresinde 'insan zinciri' çağrısı yapıldı
İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, ülkesindeki elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturulması çağrısında bulundu.
İran devlet televizyonuna konuşan Rahimi, halkı "İranlı gençlerin aydınlık yarın için insan zinciri" adlı etkinliğe katılmaya davet etti.
Rahimi, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenecek elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturma etkinliğine çeşitli gençlik oluşumları, üniversiteli gençler, sanatçılar ve sporcuların katılacağını belirtti.
Programın ana mesajının ABD-İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğine dikkati çekmek olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, söz konusu etkinliğin bugün yerel saatle 14.00'te gerçekleşeceğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, dünkü konuşmasında, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda enerji santralleri ve diğer kritik altyapılara yönelik kapsamlı saldırılar düzenleneceğini söylemişti.
Tahran'daki Azadi Meydanı'na ABD-İsrail saldırısı
07:26 07.04.2026
Suudi Arabistan ve Bahreyn'i birbirine bağlayan Kral Fehd Köprüsü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı
Suudi Arabistan ve Bahreyn'i birbirine bağlayan 25 kilometrelik Kral Fehd Köprüsü'ndeki trafiğin tedbir amaçlı durdurulduğu belirtildi.
Şarkiye bölgesi Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından son saatlerde verilen uyarılara istinaden, tedbir amaçlı olarak Kral Fehd Köprüsü'ndeki araç trafiğinin durdurulduğu kaydedildi.
Gece yarısı Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şarkiye'de 11 balistik füzenin engellendiği, bunlardan 7'sinden kopan bazı parçaların enerji tesisleri yakınına düştüğü, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.
07:15 07.04.2026
İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi: 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 8'i çocuk 52 kişi yaralandı
6 Nisan, Dahiye
07:14 07.04.2026
İran Meclisi: ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil yapılara maddi destek sağlanacak
İran Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü Abdulcelal İyri, ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil yapılara maddi destek sağlanacağını söyledi.
ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana 91 binden fazla konut ve ticari birimin hasar gördüğünü dile getiren İyri, bunlardan 70 binden fazlasının tamamen yeniden inşa edilmesi gerektiğini ve önemli bir kısmının ise onarım gerektirdiğini belirtti.
İranlı Sözcü, bu zararların telafisi amacıyla, İmar ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 ana destek programı belirlendiğini söyledi.
İlk programın konut depozitosu desteği olduğunu dile getiren İyri, kırsal alanlar için 300 milyon tümen (yaklaşık 2 bin dolar), şehirler için 700 milyon tümen (yaklaşık 4 bin 650 dolar) olarak belirlendiğini ifade etti.
İkinci programın tamamen yıkılmış binaların yeniden inşasını kapsadığını belirten İranlı yetkili, bu kapsamdaki hibelerin 3 kata kadar binalarda metrekare başına 26 milyon tümen (yaklaşık 170 dolar), daha yüksek katlı binalarda ise metrekare başına 28 milyon tümen (yaklaşık 187 dolar) olduğunu bildirdi.
İran Meclisi İmar Komisyonu Sözcüsü İyri, onarım gerektiren birimler için, hasarın boyutuna göre 9 ila 18 milyon tümen arasında hibe verileceğini kaydetti.
Rey kenti
