Savaşın 39. günü: Trump 'İran'ı yerle bir etme' tehdidini yineledi, İsrail ve İran karşılıklı bombardımana devam ediyor

ABD ve İsrail'in müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından Orta Doğu'da başlayan savaş 39. gününe girdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için süre verirken İran'dan olumlu yanıt gelmezse köprülerini ve elektrik santrallerini yok etmekle tehditlerini sürdürdü. Öte yandan İsrail, İran'ın alt yapısını ve sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 6 Nisan'da İsrail’in İran’ın Asaluyeh kentindeki Güney Pars petrokimya tesisine saldırdığını açıkladı.
ABD-İsrail'in, Irak’ın batısındaki Enbar kentinde Şii milis gücü Haşdi Şabi mevzilerine 7 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
İsrail Lübnan'ın güneyindeki şiddetli saldırılarını sürdürüyor. İran, İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerine saldırılarına devam ediyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart'tan 6 Nisan'a kadar geçen sürede 1.497 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran’da savaş başladığından bu yana 244’ü çocuk 1616’sı sivil olmak üzere 3 bin 540 kişi hayatını kaybetti