ABD ve İran arasında 2 haftalık ateşkes ilanının ardından petrol fiyatları yüzde 13-17 düştü
ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkesin ardından küresel petrol fiyatları sert düşerken, Brent petrol yüzde 12.6 kayıpla 91.92 dolara, WTI... 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T04:28+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/trump-bu-iki-tarafli-bir-ateskes-olacaktir-1104844143.html
04:27 08.04.2026 (güncellendi: 04:28 08.04.2026)
ABD ve İran arasında iki haftalık ateşkes ilanının ardından küresel petrol fiyatları yüzde 13-17 oranında düşüş gösterdi.
Saat 00:17 itibarıyla, Haziran vadeli Brent petrol fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 12.6 düşüşle varil başına 91.92 dolara geriledi. Bu, Brent'in 23 Mart'tan bu yana ilk kez 92 doların altına düşmesi anlamına geliyor.
Mayıs vadeli WTI petrol fiyatı ise yüzde16.6 düşüşle 94.10 dolara indi.