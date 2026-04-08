Trump: Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Saha Mareşali Asım Münir ile yaptığım görüşmeler doğrultusunda ve onların bu gece İran’a gönderilecek yıkıcı gücü durdurmamı talep etmeleri üzerine; ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’nin Hürmüz Boğazı’nı TAM, DERHAL ve GÜVENLİ bir şekilde açmayı kabul etmesi şartıyla, İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum.

Bu, iki taraflı bir ATEŞKES olacaktır! Bunu yapmamızın nedeni, tüm askeri hedeflere zaten ulaşmış ve hatta bunları aşmış olmamızdır; ayrıca İran ile uzun vadeli BARIŞ ve Ortadoğu’da barış konusunda kesin bir anlaşmaya oldukça yaklaşmış bulunuyoruz.

İran’dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere edilebilir sağlam bir temel olduğuna inanıyoruz. Geçmişteki anlaşmazlık konularının neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakata bağlanmıştır; ancak iki haftalık süre, anlaşmanın tamamlanmasına ve sonuçlandırılmasına olanak sağlayacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini temsilen, bu uzun vadeli sorunun çözüme bu kadar yaklaşmış olması benim için bir onurdur.