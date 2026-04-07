Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/trump-bu-gece-butun-bir-medeniyet-yok-olacak-1104834320.html
Trump: Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sağlanmaması halinde “bu gece bir medeniyetin yok olabileceğini” söyledi. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104707888_0:0:2305:1297_1920x0_80_0_0_f0645f47b23bdfad6e6a6766dc5da81c.jpg
Donald Trump İran’da askeri operasyonların genişleyebileceğini belirterek, Truth Social üzerinden şu ifadeleri paylaştı:
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104707888_288:0:2017:1297_1920x0_80_0_0_1c61fd41594603717a80da81dd6eaf95.jpg
1920
1920
true
© REUTERS Alex Brandon
© REUTERS Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sağlanmaması halinde “bu gece bir medeniyetin yok olabileceğini” söyledi.
Donald Trump İran’da askeri operasyonların genişleyebileceğini belirterek, Truth Social üzerinden şu ifadeleri paylaştı:

Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak. Ancak, artık farklı, daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu Tam ve Kapsamlı Rejim Değişimi'ne sahip olduğumuza göre, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir?

Bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek.

İran’ın Huzistan Eyaleti’nde, Bandar Mahşehr bölgesinde bulunan Mahşehr Petrokimya Bölgesi, ülkenin en önemli sanayi ve enerji merkezlerinden biri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
DÜNYA
Savaşta 39. gün: Trump'ın İran'a verdiği süre yaklaşırken İran ve ABD'den karşılıklı açıklamalar ve saldırılar sürüyor
07:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала