İsrail'de televizyon stüdyosuna 'Trump'ın İran'a tanıdığı süreyi' gösteren sayaç yerleştirildi
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, donald trump, sayaç
23:26 07.04.2026 (güncellendi: 23:42 07.04.2026)
İsrail'de hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Trump'ın Tahran yönetimine tanıdığı süreye ilişkin canlı yayın yapılan stüdyoya geri sayım sayacı yerleştirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail’in aşırı sağcı hükümetine yakınlığıyla bilinen Kanal 13 televizyonu, stüdyo masasının önüne 'Trump’ın tanıdığı son süre' yazılı geri sayım sayacı koydu.
ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını söyleyerek, Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.
Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, bir diğer açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.