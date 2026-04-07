https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/israil-televizyonu-studyosuna-trumpin-irana-tanidigi-sureyi-gosteren-sayac-yerlestirdi-1104842274.html

İsrail'de televizyon stüdyosuna 'Trump'ın İran'a tanıdığı süreyi' gösteren sayaç yerleştirildi

İsrail'de hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Trump'ın Tahran yönetimine tanıdığı süreye ilişkin canlı yayın yapılan stüdyoya geri... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T23:26+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

i̇srail

donald trump

sayaç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104707932_0:134:2564:1576_1920x0_80_0_0_4d8671070cd165e8773d4f8d9e898e86.jpg

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail’in aşırı sağcı hükümetine yakınlığıyla bilinen Kanal 13 televizyonu, stüdyo masasının önüne 'Trump’ın tanıdığı son süre' yazılı geri sayım sayacı koydu.ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını söyleyerek, Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, bir diğer açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

