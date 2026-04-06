Bu bir hibrit savaş, kelimenin tam anlamıyla, henüz Viktor Orban'a ateş edilmiyor olsa da neredeyse tam teşekkürlü bir savaş. Gerçi (Vladimir) Zelenskiy, kendi adına olmasa da ona şiddet tehdidinde bulundu. Ayrıca Macaristan muhalefetine yönelik onlarca milyon euro ve altına el konuldu. Orban'a karşı ekonomik savaşla eş zamanlı olarak medya savaşı da yürütülüyor, bu savaş artık tüm Macaristan'a karşı yürütülüyor. AB fonlarından milyarlarca euro donduruluyor, Rusya'dan Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatı askıya alınıyor. Ve bunu Brüksel, Kiev üzerinden yapıyor. Dolayısıyla baskı çok güçlü, koşullar çok zor, Viktor Orban'ı indirmek için çok yatırım yapıldı, çünkü o AB'nin Rusya'ya karşı ortak savaşa gidiş yolunda büyük bir engel.