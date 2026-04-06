Sırp Milletvekili Pavic: Macaristan ve Orban, AB ve Kiev'in hedefinde
Sırp Milletvekili Pavic: Macaristan ve Orban, AB ve Kiev'in hedefinde
Sırp Milletvekili Pavic, Avrupa güçlerinin Rusya'ya karşı savaşta engel olarak gördüğü Macaristan'a e Başbakan Orban'a karşı hem ekonomik savaş, hem de medya... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T21:23+0300
2026-04-06T21:23+0300
2026-04-06T21:23+0300
Sırbistan Parlamentosu milletvekili ve siyaset bilimci Aleksandar Pavic, Sputnik'e demecinde TürkAkım boru hattına yönelik engellenen saldırıyı ve Avrupa'daki güçlerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı yürüttüğü ekinomik ve hibrit savaşı değerlendirdi.Pavic şöyle konuştu:Pavic, Orban'ın ABD tarafından desteklendiğini, ancak düşman güçlerin de hedeflerine ulaşmak için kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti:Sırp vekil, 12 Nisan seçimleri için en kötü senaryonun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı:
macaristan
rusya
brüksel
ukrayna
macaristan, viktor orban, aleksandar pavic, rusya, brüksel, ab, sputnik, ukrayna, savaş, ekonomik savaş, hibrit savaş, yorum, avrupa
Sırp Milletvekili Pavic: Macaristan ve Orban, AB ve Kiev'in hedefinde
Sırp Milletvekili Pavic, Avrupa güçlerinin Rusya'ya karşı savaşta engel olarak gördüğü Macaristan'a e Başbakan Orban'a karşı hem ekonomik savaş, hem de medya savaşı yürüttüğünü vurguladı.
Sırbistan Parlamentosu milletvekili ve siyaset bilimci Aleksandar Pavic, Sputnik'e demecinde TürkAkım boru hattına yönelik engellenen saldırıyı ve Avrupa'daki güçlerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a karşı yürüttüğü ekinomik ve hibrit savaşı değerlendirdi.
Bu bir hibrit savaş, kelimenin tam anlamıyla, henüz Viktor Orban'a ateş edilmiyor olsa da neredeyse tam teşekkürlü bir savaş. Gerçi (Vladimir) Zelenskiy, kendi adına olmasa da ona şiddet tehdidinde bulundu. Ayrıca Macaristan muhalefetine yönelik onlarca milyon euro ve altına el konuldu. Orban'a karşı ekonomik savaşla eş zamanlı olarak medya savaşı da yürütülüyor, bu savaş artık tüm Macaristan'a karşı yürütülüyor. AB fonlarından milyarlarca euro donduruluyor, Rusya'dan Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatı askıya alınıyor. Ve bunu Brüksel, Kiev üzerinden yapıyor. Dolayısıyla baskı çok güçlü, koşullar çok zor, Viktor Orban'ı indirmek için çok yatırım yapıldı, çünkü o AB'nin Rusya'ya karşı ortak savaşa gidiş yolunda büyük bir engel.
Pavic, Orban'ın ABD tarafından desteklendiğini, ancak düşman güçlerin de hedeflerine ulaşmak için kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti:
Trump onu açıkça destekledi ve bu onun için önemli bir avantaj. Ancak insanları sokağa dökmek için yeterli hibrit savaş araçları, medya araçları var. Zaferin Orban'ın olacağını ve çoğu Macar'ın Rusya'ya karşı savaşa çekilmek istemediğini düşünüyorum. Ama Orban'ı yenik gibi gösterme girişimleri olacağını, hatta muhalefet yürüyüşleri düzenlenebileceğini öngörüyorum.
Sırp vekil, 12 Nisan seçimleri için en kötü senaryonun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı:
Seçimlerin kesinlikle böyle geçeceğini iddia etmiyorum — en kötü senaryoyu değerlendiriyorum, bu onun mutlaka gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Orban ve ekibinin tedbir amaçlı en kötüye hazırlandığını düşünüyorum. Eğer seçimlerde Orban'ı yenemezlerse, ülkeyi uzun süre istikrarsızlaştırma girişiminde bulunabilirler.