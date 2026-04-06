Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Peskov: TürkAkım ve Mavi Akım'la ilgili durum oldukça tehlikeli
Sputnik Türkiye
Kiev rejiminin Rusya ve Türkiye arasındaki enerji hatlarına yönelik saldırılarına bir kez daha dikkat çeken Peskov, mevcut durumun oldukça tehlikeli olduğunun... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
haberler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/kremlinden-turkakim-ve-mavi-akim-aciklamasi-turkiye-ukraynaya-nufuz-edebilir-1104486750.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:12 06.04.2026
© TurkStreamTürkAkım boru hattı
TürkAkım boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
Abone ol
Kiev rejiminin Rusya ve Türkiye arasındaki enerji hatlarına yönelik saldırılarına bir kez daha dikkat çeken Peskov, mevcut durumun oldukça tehlikeli olduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin Rus enerji hatlarına yönelik saldırı girişimleri ve gündemdeki diğer konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

📢İşte öne çıkan başlıklar:

🔴TürkAkım ve Mavi Akım boru hatları Kiev rejimi tarafından defalarca saldırıya uğradı, durum oldukça tehlikeli

🔴Sırbistan'daki doğalgaz boru hattına yönelik saldırı girişiminin arkasında Ukrayna izi olduğu ihtimali dışlanmıyor

🔴Ukrayna konusundaki müzakere süreci şu an için duraklamış durumda

🔴Üçlü formatta toplanmak zor, zira ABD'nin yapacak birçok başka işi var

🔴Rusya ve Ukrayna, ABD'yle ikili temaslarını sürdürüyor

🔴Moskova, Trump’ın Hürmüz Boğazı ve Tahran’a yönelik açıklamalarını gördü ve bunlarla ilgili yorum yapmamayı tercih ediyor
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
Kremlin'den TürkAkım ve Mavi Akım açıklaması: Türkiye, Ukrayna'ya nüfuz edebilir
25 Mart, 13:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала