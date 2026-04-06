Savaşın 38. günü: Patlamalar tüm şiddetiyle devam ediyor, Trump Hürmüz'ün açılması için İran'a süre verdi

ABD ve İsrail'in müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından Orta Doğu'daki savaş 38. gününe girdi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde şiddetli saldırılarını yürütürken İran'ın da İsrail dahil bölgedeki ABD kurumlarına yönelik misillemeleri devam ediyor.
İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında görevlendirilen MC-130J tipi iki ABD uçağının 'mahsur kalması' sonucu imha edildiği ileri sürüldü.
Öte yandan İran, pilotu kurtarmak için bölgeye gelen ABD nakliye uçaklarının "İran hava savunması tarafından düşürüldüğünü ve ABD'nin kendi askerlerini bombaladığını" açıkladı.
ABD Başkanı Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada da ‘ABD’nin eğer Hürmüz açılmazsa İran’ın tüm enerji santrallerini hedef alacağını’ söyledi.