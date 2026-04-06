Savaşın 38. günü: Patlamalar tüm şiddetiyle devam ediyor, Trump Hürmüz'ün açılması için İran'a süre verdi
Savaşın 38. günü: Patlamalar tüm şiddetiyle devam ediyor, Trump Hürmüz'ün açılması için İran'a süre verdi
Savaşta 6 hafta geride kalırken İran'ın düşürdüğü F-15 pilotunu arayan iki uçağın 'mahsur kalınca' kendini imha ettiği öne sürüldü. İran, İsrail ve Lübnan'da... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağı enkazı - Sputnik Türkiye

Savaşın 38. günü: Patlamalar tüm şiddetiyle devam ediyor, Trump Hürmüz'ün açılması için İran'a süre verdi

06:58 06.04.2026
Savaşta 6 hafta geride kalırken İran'ın düşürdüğü F-15 pilotunu arayan iki uçağın 'mahsur kalınca' kendini imha ettiği öne sürüldü. İran, İsrail ve Lübnan'da savaş tüm şiddetiyle devam ederken Trump, Salı gününe kadar Hürmüz'ün açılması tehdidinde bulundu.
ABD ve İsrail'in müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından Orta Doğu'daki savaş 38. gününe girdi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde şiddetli saldırılarını yürütürken İran'ın da İsrail dahil bölgedeki ABD kurumlarına yönelik misillemeleri devam ediyor.
İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında görevlendirilen MC-130J tipi iki ABD uçağının 'mahsur kalması' sonucu imha edildiği ileri sürüldü.
Öte yandan İran, pilotu kurtarmak için bölgeye gelen ABD nakliye uçaklarının "İran hava savunması tarafından düşürüldüğünü ve ABD'nin kendi askerlerini bombaladığını" açıkladı.
ABD Başkanı Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada da ‘ABD’nin eğer Hürmüz açılmazsa İran’ın tüm enerji santrallerini hedef alacağını’ söyledi.
09:07 06.04.2026
ABD ve İsrail'in geceden bu yana İran'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetti
09:05 06.04.2026
Tahran’da ‘'Hürmüz Boğazı kapalı kalacak' yazılı afiş asıldı
İnkılap Meydanı'nda ‘’Hürmüz Boğazı kapalı kalacak, Basra Körfezi’nin tamamı bizim avlanma alanımızdır’’ yazılı dev afiş asıldı
08:44 06.04.2026
ABD ve İsrail, Tahran’ın doğu ve batısındaki yerleşim bölgelerine saldırı düzenledi
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da gece yarısı bir kez daha patlama sesleri duyuldu.
Savaş uçaklarının Tahran semalarında görülmesinin ardından, güney ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi.
Hava savunma sisteminin aktif hale geldiği saldırıların meydana getirdiği hasara ilişkin açıklama yapılmadı.
Dün gece yapılan açıklamada Tahran'a düzenlenen saldırılarda Şerif Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı belirtilmişti.
ABD ve İsrail, Tahran'ın doğu ve batısındaki yerleşim bölgelerine saldırı düzenledi
08:07 06.04.2026
Abu Dabi'de önlenen füzeden düşen şarapnel parçaları nedeniyle 1 kişi yaralandı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de hava savunma sistemlerince önlenen füzeden düşen şarapnel parçaları nedeniyle 1 kişinin orta derecede yaralandığı bildirildi.
Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Musaffah bölgesindeki Abu Dabi Sanayi Kenti'nde faaliyet gösteren Ranin Systems şirketine şarapnel parçalarının düştüğü, olayda Gana uyruklu 1 kişinin orta derecede yaralandığı belirtildi.
08:00 06.04.2026
İsrail'in Sayda kentine düzenlediği saldırıda 1 Lübnan askeri öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinin Kefr Hatta beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 Lübnan askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor. Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kefr Hatta'ya İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 1 askerin öldüğü aktarıldı.
07:32 06.04.2026
ABD-İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında 6 çocuk öldü
ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda 6 çocuk hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonu, Tahran Acil Servisi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Gece Tahran'da sivillere yönelik düzenlenen saldırılarda 10 yaş altı 4 kız, 2 erkek çocuğu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.
Tahran'a bu gece düzenlenen saldırılarda, Baharistan ilçesinde 13, Şehriyar ilçesinde 6 ve kentin doğusunda 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.
07:31 06.04.2026
İran'ın misilleme füzesinin İsrail'in Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu 2 kişi öldü
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, İran füzesinin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet kaydetmesi nedeniyle 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yedioth Ahronot gazetesi, İran'dan atılan füzenin bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı. İran füzesinin isabet etmesinin ardından gaz tüpünün patlaması neticesinde olay yerinde yangın çıktığı da kaydedildi.
İsrail ordusu, Hayfa'ya doğrudan isabet eden ve ağır hasara yol açan füzenin önlenememesine ilişkin soruşturma başlattı.
İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Hayfa'da bir binaya isabet eden füzenin önlenememesine ilişkin başarısızlığın nedenini araştırıyor.
07:12 06.04.2026
Brent petrol 109,78 dolardan işlem görüyor
