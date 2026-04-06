Trump: İran ile anlaşma için son tarih kesin, pes etmek istemiyorlar ama edecekler, savaşa karşı çıkanlar 'aptal'
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapması için belirlediği Salı günkü son tarihin kesin olduğunu belirtirken, "Pes etmek istemiyorlar ama edecekler"... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
Trump, Beyaz Saray'daki Paskalya etkinliğinde açıklamalar yaptı. Trump, ABD'nin İran'ı 'yok ettiği' iddiasını yineledi. Gazetecilere, "Bunu yapmak istemiyorum ama onları yok ediyoruz ve onlar sadece 'pes etmek' istemiyorlar" dedi ve ekledi: "Pes etmek istemiyorlar ama edecekler ve eğer etmezlerse, köprüleri, enerji santralleri, hiçbir şeyleri kalmayacak." "Daha ileri gitmeyeceğim çünkü bunlardan daha kötü şeyler de var." Savaşa karşı çıkan Amerikalılara: 'Aptallar' Trump, İran savaşına karşı çıkan Amerikalıları 'aptal' olarak nitelendirdi. Savaşa karşı çıkan Amerikalılara ne söyleyeceği sorulduğunda Trump, "Onlar aptal" diye yanıtladı. "Çünkü savaş tek bir şeyle ilgili, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" dedi ve şunları kaydetti:
18:19 06.04.2026 (güncellendi: 18:29 06.04.2026)
© REUTERS Evan VucciDonald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapması için belirlediği Salı günkü son tarihin kesin olduğunu belirtirken, "Pes etmek istemiyorlar ama edecekler" dedi. Trump, savaşa karşı çıkan Amerikalılar için ise "Onlar aptal" ifadelerini kullandı.
Trump, Beyaz Saray’daki Paskalya etkinliğinde açıklamalar yaptı.
Trump, ABD'nin İran'ı ‘yok ettiği’ iddiasını yineledi. Gazetecilere, "Bunu yapmak istemiyorum ama onları yok ediyoruz ve onlar sadece 'pes etmek' istemiyorlar" dedi ve ekledi:
"Pes etmek istemiyorlar ama edecekler ve eğer etmezlerse, köprüleri, enerji santralleri, hiçbir şeyleri kalmayacak."
"Daha ileri gitmeyeceğim çünkü bunlardan daha kötü şeyler de var.”

Savaşa karşı çıkan Amerikalılara: ‘Aptallar’

Trump, İran savaşına karşı çıkan Amerikalıları 'aptal' olarak nitelendirdi. Savaşa karşı çıkan Amerikalılara ne söyleyeceği sorulduğunda Trump, "Onlar aptal" diye yanıtladı. "Çünkü savaş tek bir şeyle ilgili, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" dedi ve şunları kaydetti:
Ne yazık ki Amerikan halkı bizim eve döndüğümüzü görmek istiyor.
Gerekli şeyleri yaparlarsa savaş çok çabuk bitebilir.
