https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/trump-iran-ile-anlasma-icin-son-tarih-kesin-amerikan-halki-eve-dondugumuzu-gormek-istiyor-1104809855.html
Trump: İran ile anlaşma için son tarih kesin, pes etmek istemiyorlar ama edecekler, savaşa karşı çıkanlar 'aptal'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapması için belirlediği Salı günkü son tarihin kesin olduğunu belirtirken, "Pes etmek istemiyorlar ama edecekler"...
2026-04-06T18:29+0300
dünya
donald trump
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104809563_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0d2535de8e4809231e5b35b9fb750235.jpg
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104809563_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f849d423ca1caec74ab11d562ad67709.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
18:19 06.04.2026 (güncellendi: 18:29 06.04.2026)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapması için belirlediği Salı günkü son tarihin kesin olduğunu belirtirken, "Pes etmek istemiyorlar ama edecekler" dedi. Trump, savaşa karşı çıkan Amerikalılar için ise "Onlar aptal" ifadelerini kullandı.
Trump, Beyaz Saray’daki Paskalya etkinliğinde açıklamalar yaptı.
Trump, ABD'nin İran'ı ‘yok ettiği’ iddiasını yineledi. Gazetecilere, "Bunu yapmak istemiyorum ama onları yok ediyoruz ve onlar sadece 'pes etmek' istemiyorlar" dedi ve ekledi:
"Pes etmek istemiyorlar ama edecekler ve eğer etmezlerse, köprüleri, enerji santralleri, hiçbir şeyleri kalmayacak."
"Daha ileri gitmeyeceğim çünkü bunlardan daha kötü şeyler de var.”
Savaşa karşı çıkan Amerikalılara: ‘Aptallar’
Trump, İran savaşına karşı çıkan Amerikalıları 'aptal' olarak nitelendirdi. Savaşa karşı çıkan Amerikalılara ne söyleyeceği sorulduğunda Trump, "Onlar aptal" diye yanıtladı. "Çünkü savaş tek bir şeyle ilgili, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" dedi ve şunları kaydetti:
Ne yazık ki Amerikan halkı bizim eve döndüğümüzü görmek istiyor.
Gerekli şeyleri yaparlarsa savaş çok çabuk bitebilir.