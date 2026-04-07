Lübnan’dan İsrail’e: 'Tampon bölge dahil askeri varlık kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Pedro Sanchez ile görüşmesinde, İsrail'in tampon bölge oluşturma girişimleri dahil ülke topraklarındaki herhangi bir varlığına...
2026-04-07T03:36+0300
Lübnan hükümeti, Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'ın İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede Beyrut'un, güneyde tampon bölgeler oluşturulması da dahil olmak üzere, İsrail'in ülke topraklarındaki herhangi bir varlığına karşı olduğunu belirttiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/irandan-abye-sert-tepki-ahlaki-iflas-ve-ikiyuzluluk-1104815233.html
Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Pedro Sanchez ile görüşmesinde, İsrail’in tampon bölge oluşturma girişimleri dahil ülke topraklarındaki herhangi bir varlığına karşı olduklarını vurgularken İspanya ise Lübnan’a desteğini yineledi.
Lübnan hükümeti, Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'ın İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede Beyrut'un, güneyde tampon bölgeler oluşturulması da dahil olmak üzere, İsrail'in ülke topraklarındaki herhangi bir varlığına karşı olduğunu belirttiğini açıkladı.
Hükümetin yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Başbakan Salam, İspanya'nın hem insani hem de siyasi düzeydeki desteğini ve UNIFIL'e (Lübnan'daki BM Geçici Gücü) yaptığı katkıyı övdü. İsrail'in tampon bölge veya güvenlik bölgesi oluşturma bahanesiyle Lübnan'ı işgal etmesinin tamamen kabul edilemez olduğunu vurgulayan Salam, İsrail'i askeri operasyonları durdurmaya ve güçlerini tüm Lübnan topraklarından çekmeye çağırdı."
Sanchez ise İspanya'nın Lübnan'a, toprak bütünlüğüne ve Lübnan hükümetinin kararlarına, özellikle de Hizbullah'ın askeri faaliyetlerine getirilen yasağa verdiği desteği dile getirdi. Ayrıca BM barış gücüne yönelik saldırıları kınadı ve uygun soruşturmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Sanchez ayrıca İspanya'nın Lübnan halkını desteklemeye kararlı olduğunu ve insani yardım için ek olarak 9 milyon euro (10.3 milyon dolar) daha ayırdığını belirtti.