https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/lubnandan-israile-tampon-bolge-dahil-askeri-varlik-kabul-edilemez-1104815684.html

Lübnan’dan İsrail’e: 'Tampon bölge dahil askeri varlık kabul edilemez'

Sputnik Türkiye

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Pedro Sanchez ile görüşmesinde, İsrail'in tampon bölge oluşturma girişimleri dahil ülke topraklarındaki herhangi bir varlığına...

2026-04-07T03:36+0300

dünya

ortadoğu

pedro sanchez

i̇srail

lübnan

beyrut

unifil

hizbullah

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104470441_0:401:1024:977_1920x0_80_0_0_e126737613513f72b9fdfb4535c08556.png

Lübnan hükümeti, Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'ın İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede Beyrut'un, güneyde tampon bölgeler oluşturulması da dahil olmak üzere, İsrail'in ülke topraklarındaki herhangi bir varlığına karşı olduğunu belirttiğini açıkladı.Hükümetin yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Sanchez ise İspanya'nın Lübnan'a, toprak bütünlüğüne ve Lübnan hükümetinin kararlarına, özellikle de Hizbullah'ın askeri faaliyetlerine getirilen yasağa verdiği desteği dile getirdi. Ayrıca BM barış gücüne yönelik saldırıları kınadı ve uygun soruşturmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.Sanchez ayrıca İspanya'nın Lübnan halkını desteklemeye kararlı olduğunu ve insani yardım için ek olarak 9 milyon euro (10.3 milyon dolar) daha ayırdığını belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

