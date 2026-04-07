İran’dan AB’ye sert tepki: 'Ahlaki iflas ve ikiyüzlülük'
İran’ın Londra Büyükelçiliği, Antonio Costa’nın Ortadoğu’daki gerilimde Tahran’ı suçlamasına sert tepki göstererek, Avrupa liderliğini 'ahlaki iflas' ve... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
İran'ın Londra Büyükelçiliği, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı, Ortadoğu'daki çatışmayı körüklemekten İran'ı sorumlu tutmasının ardından ahlaki olarak iflas etmiş olmakla suçladı.
İran'ın Londra Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Vicdan sahibi milyonlarca Avrupalı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı işlediği savaş suçlarını kınıyor; AB'nin en üst düzey yetkilisi ise 'İsrail' kelimesini bile söyleyemiyor ve bunun yerine İran'ı suçluyor. Bu diplomasi değil; bu ahlaki iflas ve ikiyüzlülüktür. Uluslararası hukuku, adaleti ve etiği unutun, bu tam bir saçmalık. Avrupa'nın liderliği dibe vurdu
Costa, sosyal medya paylaşımında İran'ı bölgedeki hedeflere yönelik saldırıları sonlandırmaya ve Hürmüz Boğazı'ndan serbest gemi geçişine izin vermeye çağırdı. Ayrıca bölge öncülüğünde müzakereler yapılması çağrısında bulundu. Paylaşımda ABD veya İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığından hiç bahsedilmedi.
Costa ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ve Tahran'ın Salı günkü son tarihten önce bir anlaşmaya varamaması durumunda ABD ordusunun İran'daki tüm enerji santrallerine eş zamanlı saldırı düzenleyeceği yönündeki açıklamasının ardından, sivil altyapıya, özellikle de enerji tesislerine yönelik saldırılara karşı da uyarıda bulundu.