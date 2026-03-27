https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/irana-ait-fuze-envanterinin-sadece-3te-1inin-yok-edilidgi-dogrulanabiliyor-1104564903.html
‘İran’a ait füze envanterinin sadece 3’te 1’inin yok edildiği doğrulanabiliyor’
Sputnik Türkiye
ABD ile İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonu birinci ayına yaklaşırken, sahadaki tabloya dair istihbarat değerlendirmeleri dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Ayrıntılar haberde...
2026-03-27T18:30+0300
dünya
i̇ran
abd
pentagon
reuters
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
paris
haberler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104564746_0:0:3257:1833_1920x0_80_0_0_fbd8ec193bd471acabbadf500e7bf611.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/savasin-28-gunu-israil-lubnan-ve-iranda-patlamalar-tum-siddetiyle-devam-ediyor-1104541167.html
i̇ran
abd
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104564746_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_72e9985d891aaa1f6fd6b1803451564f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
18:29 27.03.2026 (güncellendi: 18:30 27.03.2026)
Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen 5 kaynağa göre, ABD şu ana kadar İran’ın füze envanterinin ancak yaklaşık üçte birini kesin olarak imha edebildiğini doğrulayabiliyor.
Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan istihbarat kaynakları, bir diğer üçte ikilik bölümün akıbetinin ise net olmadığını belirtiyor. Ancak yoğun bombardıman nedeniyle bu füzelerin önemli kısmının yeraltı tünellerinde ya hasar gördüğü ya da erişilemez hale geldiği değerlendiriliyor.
Benzer bir durumun İran’ın insansız hava aracı (İHA) kapasitesi için de geçerli olduğu, bu alanda da yaklaşık üçte birlik bir kaybın teyit edilebildiği ifade ediliyor.
Trump’ın açıklamalarıyla çelişiyor
Bu değerlendirme, ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyuna yaptığı “İran’ın elinde çok az füze kaldı” yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor.
Pentagon ise İran’ın füze ve İHA saldırılarında savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 90 oranında düşüş yaşandığını savunuyor. Ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), İran’ın füze, İHA ve deniz üretim altyapısının yüzde 66’dan fazlasını imha ettiği ya da ağır hasar verdiği belirtiliyor. Ancak buna rağmen, İran’ın toplam füze kapasitesinin ne kadarının ortadan kaldırıldığına dair kesin bir oran verilmiyor.
İran, misilleme saldırılarını sürdürüyor
Sahadaki gelişmeler de bu durumu doğruluyor. İran, yoğun saldırılara rağmen bölgedeki hedeflere yönelik füze ve İHA saldırılarını sürdürüyor.
Uzmanlara göre, ABD yönetimi operasyonun etkisini olduğundan fazla yansıtıyor olabilir.
Paris merkezli Sciences Po Üniversitesi’nden İran uzmanı Nicole Grajewski, İran’ın ağır bombardımana rağmen belirli üslerden saldırılarını sürdürebilmesinin, askeri kapasitenin tamamen çökmediğini gösterdiğini belirtiyor. Grajewski’ye göre İran hala füze kapasitesinin yaklaşık yüzde 30’unu elinde tutuyor olabilir.