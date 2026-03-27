Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
‘İran’a ait füze envanterinin sadece 3’te 1’inin yok edildiği doğrulanabiliyor’
Sputnik Türkiye
ABD ile İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonu birinci ayına yaklaşırken, sahadaki tabloya dair istihbarat değerlendirmeleri dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Ayrıntılar haberde...
2026-03-27T18:29+0300
2026-03-27T18:30+0300
dünya
i̇ran
abd
pentagon
reuters
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
paris
haberler
abd
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/savasin-28-gunu-israil-lubnan-ve-iranda-patlamalar-tum-siddetiyle-devam-ediyor-1104541167.html
i̇ran
abd
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104564746_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_72e9985d891aaa1f6fd6b1803451564f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
18:29 27.03.2026 (güncellendi: 18:30 27.03.2026)
© REUTERS Ronen Zvulun — İran füzesi Tel Aviv'de görüntülendi
Abone ol
Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen 5 kaynağa göre, ABD şu ana kadar İran’ın füze envanterinin ancak yaklaşık üçte birini kesin olarak imha edebildiğini doğrulayabiliyor.
Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan istihbarat kaynakları, bir diğer üçte ikilik bölümün akıbetinin ise net olmadığını belirtiyor. Ancak yoğun bombardıman nedeniyle bu füzelerin önemli kısmının yeraltı tünellerinde ya hasar gördüğü ya da erişilemez hale geldiği değerlendiriliyor.
Benzer bir durumun İran’ın insansız hava aracı (İHA) kapasitesi için de geçerli olduğu, bu alanda da yaklaşık üçte birlik bir kaybın teyit edilebildiği ifade ediliyor.

Trump’ın açıklamalarıyla çelişiyor

Bu değerlendirme, ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyuna yaptığı “İran’ın elinde çok az füze kaldı” yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor.
Pentagon ise İran’ın füze ve İHA saldırılarında savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 90 oranında düşüş yaşandığını savunuyor. Ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), İran’ın füze, İHA ve deniz üretim altyapısının yüzde 66’dan fazlasını imha ettiği ya da ağır hasar verdiği belirtiliyor. Ancak buna rağmen, İran’ın toplam füze kapasitesinin ne kadarının ortadan kaldırıldığına dair kesin bir oran verilmiyor.

İran, misilleme saldırılarını sürdürüyor

Sahadaki gelişmeler de bu durumu doğruluyor. İran, yoğun saldırılara rağmen bölgedeki hedeflere yönelik füze ve İHA saldırılarını sürdürüyor.
Uzmanlara göre, ABD yönetimi operasyonun etkisini olduğundan fazla yansıtıyor olabilir.
Paris merkezli Sciences Po Üniversitesi’nden İran uzmanı Nicole Grajewski, İran’ın ağır bombardımana rağmen belirli üslerden saldırılarını sürdürebilmesinin, askeri kapasitenin tamamen çökmediğini gösterdiğini belirtiyor. Grajewski’ye göre İran hala füze kapasitesinin yaklaşık yüzde 30’unu elinde tutuyor olabilir.
DÜNYA
Savaşın 28. günü: İsrail, Lübnan ve İran'da patlamalar tüm şiddetiyle sürerken İran'dan yeni Hürmüz resti
06:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала