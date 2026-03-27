https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/trumpin-10-gun-ertelemesi-piyasalari-bu-kez-yatistirmadi-petrol-fiyatlari-110-dolara-firladi-1104556410.html

Trump’ın 10 gün ‘ertelemesi’ piyasaları bu kez yatıştırmadı: Petrol fiyatları 110 dolara fırladı

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği 10 günlük sürenin arz endişelerini yatıştırmaması nedeniyle cuma günü...

ekonomi̇

hürmüz boğazı

i̇ran

abd

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104115253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e05afb2d972090297ade160d16f075b.jpg

Trump, perşembe günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda İran ile görüşmelerin ‘çok iyi gittiğini’ söyledi.Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın açılması için İran’a verilen 10 günlük sürenin arz endişelerini gidermemesi üzerine petrol fiyatları cuma günü yükseldi.Uluslararası referans olan Brent ham petrolünün mayıs vadeli kontratları yüzde 1.8 artarak varil başına 109.93 dolara yükseldi. Fiyatlar ardından 110 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolünün mayıs vadeli kontratları ise yüzde 1.6 artışla 96.01 dolara çıktı.Trump, perşembe günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Yalan haber medyasının ve diğerlerinin aksini iddia eden yanlış açıklamalarına rağmen” İran ile görüşmelerin “çok iyi gittiğini” belirtti.Açıklamanın bir parçası olarak ABD Başkanı, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 6 Nisan’a kadar ara vereceğini söyledi. İran ise Trump’ın son açıklamalarına henüz yanıt vermedi.Perşembe günü kabine toplantısında konuşan Trump, İran’ın bu hafta Hürmüz Boğazı’ndan 10 petrol tankerinin geçişine ABD’ye ‘hediye’ olarak izin verdiğini de öne sürdü.‘Giderek daha kırılgan hale geliyor’Analistler, münferit sevkiyatlar yeniden başlasa bile petrol piyasasının genelinin giderek daha kırılgan hale geldiği konusunda uyarıyor.Rystad Energy’nin baş petrol analisti Paola Rodriguez-Masiu, ABD merkezli CNBC’ye yaptığı açıklamada “Petrol piyasası Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalara yetersiz tepki vermedi; bunu absorbe etti” dedi ve ekledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

