Trump’ın 10 gün ‘ertelemesi’ piyasaları bu kez yatıştırmadı: Petrol fiyatları 110 dolara fırladı
Trump’ın 10 gün ‘ertelemesi’ piyasaları bu kez yatıştırmadı: Petrol fiyatları 110 dolara fırladı
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için verdiği 10 günlük sürenin arz endişelerini yatıştırmaması nedeniyle cuma günü... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T13:48+0300
2026-03-27T13:48+0300
2026-03-27T13:48+0300
Trump, perşembe günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda İran ile görüşmelerin ‘çok iyi gittiğini’ söyledi.Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın açılması için İran’a verilen 10 günlük sürenin arz endişelerini gidermemesi üzerine petrol fiyatları cuma günü yükseldi.Uluslararası referans olan Brent ham petrolünün mayıs vadeli kontratları yüzde 1.8 artarak varil başına 109.93 dolara yükseldi. Fiyatlar ardından 110 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolünün mayıs vadeli kontratları ise yüzde 1.6 artışla 96.01 dolara çıktı.Trump, perşembe günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Yalan haber medyasının ve diğerlerinin aksini iddia eden yanlış açıklamalarına rağmen” İran ile görüşmelerin “çok iyi gittiğini” belirtti.Açıklamanın bir parçası olarak ABD Başkanı, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 6 Nisan’a kadar ara vereceğini söyledi. İran ise Trump’ın son açıklamalarına henüz yanıt vermedi.Perşembe günü kabine toplantısında konuşan Trump, İran’ın bu hafta Hürmüz Boğazı’ndan 10 petrol tankerinin geçişine ABD’ye ‘hediye’ olarak izin verdiğini de öne sürdü.‘Giderek daha kırılgan hale geliyor’Analistler, münferit sevkiyatlar yeniden başlasa bile petrol piyasasının genelinin giderek daha kırılgan hale geldiği konusunda uyarıyor.Rystad Energy’nin baş petrol analisti Paola Rodriguez-Masiu, ABD merkezli CNBC’ye yaptığı açıklamada “Petrol piyasası Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalara yetersiz tepki vermedi; bunu absorbe etti” dedi ve ekledi:
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hürmüz boğazı, i̇ran, abd, haberler
hürmüz boğazı, i̇ran, abd, haberler
Trump’ın 10 gün ‘ertelemesi’ piyasaları bu kez yatıştırmadı: Petrol fiyatları 110 dolara fırladı
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için verdiği 10 günlük sürenin arz endişelerini yatıştırmaması nedeniyle cuma günü yükseldi.
Trump, perşembe günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda İran ile görüşmelerin ‘çok iyi gittiğini’ söyledi.
Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın açılması için İran’a verilen 10 günlük sürenin arz endişelerini gidermemesi üzerine petrol fiyatları cuma günü yükseldi.
Uluslararası referans olan Brent ham petrolünün mayıs vadeli kontratları yüzde 1.8 artarak varil başına 109.93 dolara yükseldi. Fiyatlar ardından 110 doların üzerine çıktıktan sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolünün mayıs vadeli kontratları ise yüzde 1.6 artışla 96.01 dolara çıktı.
Bunlar İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz’ün kapatıldığı ve geçişi deneyen gemilere karşı sert önlemler alınacağını duyurmasından önce yaşandı.
Trump, perşembe günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Yalan haber medyasının ve diğerlerinin aksini iddia eden yanlış açıklamalarına rağmen” İran ile görüşmelerin “çok iyi gittiğini” belirtti.
Açıklamanın bir parçası olarak ABD Başkanı, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 6 Nisan’a kadar ara vereceğini söyledi. İran ise Trump’ın son açıklamalarına henüz yanıt vermedi.
Perşembe günü kabine toplantısında konuşan Trump, İran’ın bu hafta Hürmüz Boğazı’ndan 10 petrol tankerinin geçişine ABD’ye ‘hediye’ olarak izin verdiğini de öne sürdü.
‘Giderek daha kırılgan hale geliyor’
Analistler, münferit sevkiyatlar yeniden başlasa bile petrol piyasasının genelinin giderek daha kırılgan hale geldiği konusunda uyarıyor.
Rystad Energy’nin baş petrol analisti Paola Rodriguez-Masiu, ABD merkezli CNBC’ye yaptığı açıklamada “Petrol piyasası Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalara yetersiz tepki vermedi; bunu absorbe etti” dedi ve ekledi:
Yaklaşık dört hafta boyunca piyasalar dikkat çekici bir dayanıklılık gösterdi. Bu durum, savaş öncesi arz fazlası, denizde bulunan ham petrol stokları ve politika kaynaklı varillerin sağladığı geçici tampon sayesinde mümkün oldu. Ancak bu dönem artık sona eriyor.