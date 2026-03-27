Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/jd-vance-ile-netanyahunun-gergin-telefon-gorusmesi-basina-sizdi-1104561934.html
JD Vance ile Netanyahu’nun ‘gergin’ telefon görüşmesi basına sızdı
Sputnik Türkiye
Amerikan basınına sızan bilgilere göre JD Vance, Benjamin Netanyahu ile gergin bir telefon görüşmesi yaptı. İşte detaylar...
2026-03-27T16:05+0300
dünya
j.d. vance
benjamin netanyahu
abd
i̇ran
i̇srail
axios
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103495539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef99d2d3ae9740e0f59d130fed6ffae5.jpg
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı belirtilen 'gergin telefon görüşmesinde', İsrail liderini İran'da rejim değişikliğinin olasılıkları konusunda aşırı iyimser olmakla suçladı.ABD Başkan Yardımcısı Vance, Axios haber sitesine konuşan bir kaynağa göre pazartesi günü İsrail liderine, Donald Trump'a sattığı savaşla ilgili birçok tahmininin gerçekleşmediğini söyledi.Aynı kaynak, "Savaş öncesinde Bibi, bunu Başkan'a çok kolay bir iş gibi, rejim değişikliğinin olduğundan çok daha olası olduğunu satmıştı. Ve Başkan Yardımcısı bazı bu açıklamalara karşı oldukça gerçekçi bir bakış açısına sahipti" dedi.'Savaş konusunda uyarmıştı'Vance, Amerikan basınına göre Trump'ı İran ile savaş konusunda uyarmış olduğu bildirilen bir isim ve Trump tarafından çatışmayı sonlandıracak müzakerelere liderlik etmesi için görevlendirildi.'En şüpheci isimlerden biri'ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'a saldırılar öncesi saldırıların süresi, amacı ve ABD mühimmat stokları üzerindeki etkisi hakkında sorular yönelten yönetimdeki 'en şüpheci seslerden biri' olduğu öne sürüldü.'Değerlendirmelere şüpheyle yaklaşıyor'Buna göre ABD'li bir kaynak, Vance'in hem savaştan önce hem de son birkaç gündür İran'la diplomasiye 'yoğun bir şekilde dahil olduğunu' belirterek, İran'a yönelik saldırılara giden süreçte Vance'in, savaşın süresi, amacı ve ABD mühimmat stokları üzerindeki etkisi hakkında sorular yönelten yönetimdeki 'en şüpheci seslerden biri' olduğunu iddia etti.ABD'li ve İsrailli kaynaklar, Vance'in, İsrail'in saldırılarının nasıl gelişeceğine dair değerlendirmelere son derece şüpheyle yaklaştığını ifade etti.'Kendi görüşleri var ancak talimatla çalışacak'Vance'e yakın ABD'li başka bir yetkili de İran'ın müzakere sürecini Vance ile yürütmek istediği iddialarına ilişkin, "Kendi görüşleri var ancak (Donald) Trump'ın talimatlarına göre çalışacak ve başkanın beğeneceği bir sonuç elde etmeye çalışacak" dedi.ABD'de üst düzey bir yönetim yetkilisi de "İranlılar Vance ile bir anlaşma yapamazlarsa, anlaşma yapamazlar. Bulabilecekleri en makul kişi o" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/savasin-28-gunu-israil-lubnan-ve-iranda-patlamalar-tum-siddetiyle-devam-ediyor-1104541167.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103495539_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_487cad0a6d8d664105bbf53ed50e9a55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:05 27.03.2026
© AA / Kyle MazzaJD Vance
Abone ol
Amerikan basınına sızan bilgilere göre JD Vance, Benjamin Netanyahu ile gergin bir telefon görüşmesi yaptı. İsrail Başbakanı’nı Trump’a ‘kolay’ İran savaşı sattığı için eleştirdi. Ayrıca ABD'li üst düzey bir yetkili, İran'ın müzakere sürecinde ABD'de bulabileceği ‘en makul kişinin’ Başkan Yardımcısı olduğunu savundu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı belirtilen 'gergin telefon görüşmesinde', İsrail liderini İran’da rejim değişikliğinin olasılıkları konusunda aşırı iyimser olmakla suçladı.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Axios haber sitesine konuşan bir kaynağa göre pazartesi günü İsrail liderine, Donald Trump’a sattığı savaşla ilgili birçok tahmininin gerçekleşmediğini söyledi.
Aynı kaynak, “Savaş öncesinde Bibi, bunu Başkan’a çok kolay bir iş gibi, rejim değişikliğinin olduğundan çok daha olası olduğunu satmıştı. Ve Başkan Yardımcısı bazı bu açıklamalara karşı oldukça gerçekçi bir bakış açısına sahipti” dedi.

‘Savaş konusunda uyarmıştı’

Vance, Amerikan basınına göre Trump’ı İran ile savaş konusunda uyarmış olduğu bildirilen bir isim ve Trump tarafından çatışmayı sonlandıracak müzakerelere liderlik etmesi için görevlendirildi.

‘En şüpheci isimlerden biri’

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'a saldırılar öncesi saldırıların süresi, amacı ve ABD mühimmat stokları üzerindeki etkisi hakkında sorular yönelten yönetimdeki ‘en şüpheci seslerden biri’ olduğu öne sürüldü.

‘Değerlendirmelere şüpheyle yaklaşıyor’

Buna göre ABD'li bir kaynak, Vance'in hem savaştan önce hem de son birkaç gündür İran'la diplomasiye ‘yoğun bir şekilde dahil olduğunu’ belirterek, İran'a yönelik saldırılara giden süreçte Vance'in, savaşın süresi, amacı ve ABD mühimmat stokları üzerindeki etkisi hakkında sorular yönelten yönetimdeki ‘en şüpheci seslerden biri’ olduğunu iddia etti.
ABD'li ve İsrailli kaynaklar, Vance'in, İsrail'in saldırılarının nasıl gelişeceğine dair değerlendirmelere son derece şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

‘Kendi görüşleri var ancak talimatla çalışacak’

Vance'e yakın ABD'li başka bir yetkili de İran'ın müzakere sürecini Vance ile yürütmek istediği iddialarına ilişkin, "Kendi görüşleri var ancak (Donald) Trump'ın talimatlarına göre çalışacak ve başkanın beğeneceği bir sonuç elde etmeye çalışacak" dedi.
ABD'de üst düzey bir yönetim yetkilisi de "İranlılar Vance ile bir anlaşma yapamazlarsa, anlaşma yapamazlar. Bulabilecekleri en makul kişi o" ifadesini kullandı.
Tahran'da ABD-İsrail'in yeni saldırısı sonrası oluşan hasar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
DÜNYA
Savaşın 28. günü: İsrail, Lübnan ve İran'da patlamalar tüm şiddetiyle devam ediyor
06:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала