JD Vance ile Netanyahu’nun ‘gergin’ telefon görüşmesi basına sızdı

Amerikan basınına sızan bilgilere göre JD Vance, Benjamin Netanyahu ile gergin bir telefon görüşmesi yaptı. İşte detaylar...

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı belirtilen 'gergin telefon görüşmesinde', İsrail liderini İran’da rejim değişikliğinin olasılıkları konusunda aşırı iyimser olmakla suçladı.ABD Başkan Yardımcısı Vance, Axios haber sitesine konuşan bir kaynağa göre pazartesi günü İsrail liderine, Donald Trump’a sattığı savaşla ilgili birçok tahmininin gerçekleşmediğini söyledi.Aynı kaynak, “Savaş öncesinde Bibi, bunu Başkan’a çok kolay bir iş gibi, rejim değişikliğinin olduğundan çok daha olası olduğunu satmıştı. Ve Başkan Yardımcısı bazı bu açıklamalara karşı oldukça gerçekçi bir bakış açısına sahipti” dedi.‘Savaş konusunda uyarmıştı’Vance, Amerikan basınına göre Trump’ı İran ile savaş konusunda uyarmış olduğu bildirilen bir isim ve Trump tarafından çatışmayı sonlandıracak müzakerelere liderlik etmesi için görevlendirildi.‘En şüpheci isimlerden biri’ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'a saldırılar öncesi saldırıların süresi, amacı ve ABD mühimmat stokları üzerindeki etkisi hakkında sorular yönelten yönetimdeki ‘en şüpheci seslerden biri’ olduğu öne sürüldü.‘Değerlendirmelere şüpheyle yaklaşıyor’Buna göre ABD'li bir kaynak, Vance'in hem savaştan önce hem de son birkaç gündür İran'la diplomasiye ‘yoğun bir şekilde dahil olduğunu’ belirterek, İran'a yönelik saldırılara giden süreçte Vance'in, savaşın süresi, amacı ve ABD mühimmat stokları üzerindeki etkisi hakkında sorular yönelten yönetimdeki ‘en şüpheci seslerden biri’ olduğunu iddia etti.ABD'li ve İsrailli kaynaklar, Vance'in, İsrail'in saldırılarının nasıl gelişeceğine dair değerlendirmelere son derece şüpheyle yaklaştığını ifade etti.‘Kendi görüşleri var ancak talimatla çalışacak’Vance'e yakın ABD'li başka bir yetkili de İran'ın müzakere sürecini Vance ile yürütmek istediği iddialarına ilişkin, "Kendi görüşleri var ancak (Donald) Trump'ın talimatlarına göre çalışacak ve başkanın beğeneceği bir sonuç elde etmeye çalışacak" dedi.ABD'de üst düzey bir yönetim yetkilisi de "İranlılar Vance ile bir anlaşma yapamazlarsa, anlaşma yapamazlar. Bulabilecekleri en makul kişi o" ifadesini kullandı.

jd vance, netanyahu, telefon görüşmesi, iran, abd, savaş, gergin telefon konuşması, vance netanyahu'ya ne dedi, vance'in savaşla ilgili görüşü ne, haberler, dünya haberleri, jd vance haberleri, savaş haberleri, iran-abd haberleri, israil haberleri