Yahudi İsraillilerin yüzde 78’i İran’la savaşı destekliyor, ancak 'güçlü destek' azalıyor
Sputnik Türkiye
İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün (IDI) yaptığı bir ankete göre, İsrail’deki Yahudi kamuoyunun yüzde 78’i İran’a karşı süren savaşı destekliyor, ancak bu desteğin yoğunluğu son bir ayda azaldı.
2026-03-27T14:48+0300
Yahudi kamuoyunun çoğunluğu savaşı desteklemeyi sürdürürken, karşı çıkanların oranı yüzde 11.5’e yükseldi. Bu oran savaş sırasında yapılan önceki iki ankette yüzde 4’tü.
Ayrıca, savaşa 'güçlü şekilde destek verenlerin oranı’ ay başındaki yüzde 74’ten yüzde 50’ye düştü. Normal düzeyde destekleyenler hala yüzde 78.
İsrailli Arapların çoğu karşı
Önceki anketlerde olduğu gibi, İsrailli Arapların çoğunluğu savaşa karşı çıkmayı sürdürüyor.
IDI’ye göre Arap katılımcıların yalnızca yüzde 19’u savaşı destekliyor. Bu oran ay başında yüzde 27 idi.
Anketin tamamı gelecek hafta yayımlanacak.
İsrail’de Yahudi ve Arap nüfusu
İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 74-75’i Yahudi
. Yahudiler Aşkenaz, Sefarad, Mizrahi gibi çeşitli dini ve etnik gruplardan oluşuyor.
İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 21-22’si Arap.
Arap nüfusunun çoğunluğunu Müslüman Araplar oluştururken, Hristiyan ve Dürzi azınlıklar da bulunuyor.
İsrail nüfusunun geriye kalan yüzde 3-4’ü
diğer etnik veya dini gruplardan oluşuyor.