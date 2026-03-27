Yahudi İsraillilerin yüzde 78’i İran’la savaşı destekliyor, ancak 'güçlü destek' azalıyor

İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün (IDI) yaptığı bir ankete göre, İsrail’deki Yahudi kamuoyunun yüzde 78’i İran’a karşı süren savaşı destekliyor, ancak bu desteğin yoğunluğu son bir ayda azaldı.

Yahudi kamuoyunun çoğunluğu savaşı desteklemeyi sürdürürken, karşı çıkanların oranı yüzde 11.5’e yükseldi. Bu oran savaş sırasında yapılan önceki iki ankette yüzde 4’tü.Ayrıca, savaşa 'güçlü şekilde destek verenlerin oranı’ ay başındaki yüzde 74’ten yüzde 50’ye düştü. Normal düzeyde destekleyenler hala yüzde 78.İsrailli Arapların çoğu karşıÖnceki anketlerde olduğu gibi, İsrailli Arapların çoğunluğu savaşa karşı çıkmayı sürdürüyor.IDI’ye göre Arap katılımcıların yalnızca yüzde 19’u savaşı destekliyor. Bu oran ay başında yüzde 27 idi.Anketin tamamı gelecek hafta yayımlanacak.İsrail’de Yahudi ve Arap nüfusu

