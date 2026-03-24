İran'ın ABD üslerine misilleme saldırıları sadece ilk 2 haftada 800 milyon dolarlık hasara yol açtı

Sputnik Türkiye

Yeni bir analiz, İran’ın Orta Doğu’daki ABD askerî üslerine yönelik saldırılarının, savaşın ilk iki haftasında yaklaşık 800 milyon dolar zarar verdiğini ortaya koyuyor. Detaylar haberde...

2026-03-24T15:28+0300

Bu veriler, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) ile BBC Farsça'nın ortak analizine dayanıyor. Söz konusu zararların büyük kısmı, İran’ın ilk misilleme saldırılarında ve savaşın başlamasından sonraki hafta ABD ile İsrail tarafından uğratılan kayıplardan kaynaklandı.Henüz İran saldırılarının ABD varlıklarına verdiği toplam zarar net olarak bilinmiyor. Ancak 800 milyon dolarlık bu tahmin, daha önceki verilerin üzerinde bir rakam olarak, çatışmanın uzaması halinde ABD’ye ciddi mali yükler getireceğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.Misilleme saldırılarının hedefleriİran’ın misilleme saldırıları, ABD’nin hava savunma sistemleri ve uydu iletişim altyapıları başta olmak üzere, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer Orta Doğu ülkelerindeki varlıklarını hedef aldı.Zararın önemli bir kısmı, Ürdün’deki bir hava üssünde konuşlu THAAD balistik füze savunma radarına yönelik saldırıdan kaynaklandı.CSIS raporu, ABD Savunma Bakanlığı bütçesine dayanarak, AN/TPY-2 radar sisteminin maliyetini yaklaşık 485 milyon dolar olarak belirledi. Bu radarlar, uzun menzilli balistik füzelerin tespit ve önlenmesinde kullanılıyor.Ek olarak, İran saldırılarının ABD üsleri ve ABD tarafından kullanılan diğer askeri tesislerde yaklaşık 310 milyon dolarlık ek zarar verdiği de tahmin ediliyor. Hedeflenen üsler ve tekrarlanan saldırılarUydu görüntüleri, Kuveyt’teki Ali es-Salem, Katar’daki Adid ve Suudi Arabistan’daki Prens Sultan üslerinde çeşitli seviyelerde hasar oluştuğunu gösteriyor.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile iş birliği çerçevesinde İran’a yönelik saldırıların başlamasından bu yana 13 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Ekonomik ve askeri etkilerSavaş, Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle küresel ekonomiyi sarsarken, çatışmanın ne kadar süreceği ve ABD’nin kara birlikleri gönderip göndermeyeceği belirsizliğini koruyor.Uydu görüntüleri, İran’ın misilleme saldırılarının başlangıcında ABD’nin deniz üsleri ve radar sistemlerine odaklandığını gösteriyor. Operasyonlarda radom adı verilen hassas ekipman koruyucu yapılar büyük ölçüde zarar gördü.Bu zararlar, ABD’nin THAAD sistemlerinin bazı parçalarını Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşımak zorunda kalmasına yol açtı.Savaşın ABD'ye maliyetiABD Savunma Bakanlığı, Kongre üyelerine yaptığı açıklamada, savaşın ilk altı gününde maliyetin 11.3 milyar dolar olduğunu, ilk 12 gün sonunda ise toplamın 16.5 milyar dolara çıktığını bildirdi.Pentagon, savaşın devamı için 200 milyar dolarlık ek bütçe talep etti. Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Bu rakam değişebilir, ama kötüleri yok etmek için paraya ihtiyaç var” dedi.Bu tablo, İran’ın misilleme saldırılarının sadece bir kısmının ABD’ye maliyetini oluşturduğunu, savaşın toplam yükünün çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

