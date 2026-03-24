Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/trump-iranda-zafer-kazandik-ve-onlar-bizimle-bir-anlasmaya-varmak-icin-can-atiyorlar-1104474981.html
Trump: İran'da zafer kazandık ve onlar bizimle bir anlaşmaya varmak için can atıyorlar
Trump: İran'da zafer kazandık ve onlar bizimle bir anlaşmaya varmak için can atıyorlar
Sputnik Türkiye
Trump, ABD'nin İran'da 'doğru kişilerle' görüştüğünü ve Tahran'ın anlaşmaya "çok istekli" olduğunu öne sürerken, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T22:14+0300
2026-03-24T22:14+0300
dünya
abd
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104474670_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_c91c7212d8e6ec4ac05eeb28ef45f69c.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'da 'doğru kişilerle' görüşmeler yaptığını ve İranlıların bir anlaşma için 'çok istekli' olduklarını iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/pentagon-irana-karsi-operasyonlar-icin-ortadoguya-elit-birlikler-gondermeye-hazirlaniyor-1104474240.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104474670_192:0:1732:1155_1920x0_80_0_0_c753b0f4bd9545b501f09359444a1f07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran
abd, i̇ran

Trump: İran'da zafer kazandık ve onlar bizimle bir anlaşmaya varmak için can atıyorlar

22:14 24.03.2026
© REUTERS Evan VucciDonald Trump
24.03.2026
© REUTERS Evan Vucci
Abone ol
Trump, ABD’nin İran’da 'doğru kişilerle' görüştüğünü ve Tahran’ın anlaşmaya “çok istekli” olduğunu öne sürerken, İran’ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ve Washington’a 'çok büyük bir hediye' verdiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'da 'doğru kişilerle' görüşmeler yaptığını ve İranlıların bir anlaşma için 'çok istekli' olduklarını iddia etti.
Trump Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
İran'da inanılmaz başarılar elde ediyoruz. İran donanması artık yok, hava kuvvetleri ve uçaksavar yetenekleri de yok. İranlılar ne pahasına olursa olsun anlaşma yapmak istiyor. İran'da zafer kazandık ve onlar bizimle bir anlaşmaya varmak için can atıyorlar. İran'daki tüm liderler gitti ve konuşabileceğimiz kimse kalmadı, ancak doğru kişilerle konuşuyoruz.
Ayrıca Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürdü:
İran'ın enerji santrallerini imha edebilirdik, ancak müzakereler sürdürdüğümüz için bunu yapmaktan kaçındık. İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti. Tüm müzakereler, İran'ın nükleer silahlara sahip olma hakkının olmadığı temel ilkesine dayanmaktadır
Trump yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'ye petrol, doğalgaz ve Hürmüz Boğazı ile ilgili bir 'hediye' verdiğini söyledi:
Dün bir şey yaptılar ama bu inanılmazdı... çok büyük bir hediyeydi, değeri çok büyüktü ve size o hediyenin ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok önemli bir ödüldü
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала