Trump: İran'da zafer kazandık ve onlar bizimle bir anlaşmaya varmak için can atıyorlar
Trump, ABD'nin İran'da 'doğru kişilerle' görüştüğünü ve Tahran'ın anlaşmaya "çok istekli" olduğunu öne sürerken, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T22:14+0300
Trump, ABD’nin İran’da 'doğru kişilerle' görüştüğünü ve Tahran’ın anlaşmaya “çok istekli” olduğunu öne sürerken, İran’ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ve Washington’a 'çok büyük bir hediye' verdiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'da 'doğru kişilerle' görüşmeler yaptığını ve İranlıların bir anlaşma için 'çok istekli' olduklarını iddia etti.
Trump Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
İran'da inanılmaz başarılar elde ediyoruz. İran donanması artık yok, hava kuvvetleri ve uçaksavar yetenekleri de yok. İranlılar ne pahasına olursa olsun anlaşma yapmak istiyor. İran'da zafer kazandık ve onlar bizimle bir anlaşmaya varmak için can atıyorlar. İran'daki tüm liderler gitti ve konuşabileceğimiz kimse kalmadı, ancak doğru kişilerle konuşuyoruz.
Ayrıca Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürdü:
İran'ın enerji santrallerini imha edebilirdik, ancak müzakereler sürdürdüğümüz için bunu yapmaktan kaçındık. İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti. Tüm müzakereler, İran'ın nükleer silahlara sahip olma hakkının olmadığı temel ilkesine dayanmaktadır
Trump yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'ye petrol, doğalgaz ve Hürmüz Boğazı ile ilgili bir 'hediye' verdiğini söyledi:
Dün bir şey yaptılar ama bu inanılmazdı... çok büyük bir hediyeydi, değeri çok büyüktü ve size o hediyenin ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok önemli bir ödüldü