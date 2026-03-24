Amerikan basını: Pentagon ‘İran operasyonu için havadan indirme tugayı hazırlıyor’

ABD Savunma yetkilileri, İran'daki askeri operasyonları desteklemek amacıyla *82. Hava İndirme Tümeni'nden bir savaş tugayının ve tümenin bazı karargâh...

2026-03-24T15:50+0300

ABD merkezli New York Times gazetesinin Washington’dan kaynaklar aracılığıyla aktardığına göre, üst düzey askeri yetkililer bu adımı 'tedbirli planlama' olarak nitelendiriyor. Pentagon veya ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından henüz herhangi bir emir verilmiş değil. Gazeteye konuşan yetkililerin, süren planlamayı tartışmak için isimlerinin gizli kalmasını talep ettiği aktarıldı. Hedef: Hızlı müdahale ve Hark adasıSavaş birlikleri, 82. Hava İndirme Tümeni’nin ‘Hemen Müdahale Kuvveti’nden gelecek. Yaklaşık 3 bin askerden oluşan bu tugay, dünyanın herhangi bir yerine 18 saat içinde konuşlandırılabilecek kapasitede. Bu güçler, İran’ın ana petrol ihracat merkezi olan 'Hark Adası’nın ele geçirilmesi için' kullanılabilir.ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin adayı ele geçirmesine onay verirse, bölgede halihazırda konuşlanmakta olan 31. Deniz Piyade Keşif Birimi’nden yaklaşık 2 bin 500 askerin de saldırıda görev alabileceği değerlendiriliyor.‘İlk deniz piyadeleri gidebilir’Hark Adası’ndaki havaalanı, son ABD bombardımanları sırasında hasar gördü. Bu nedenle eski ABD komutanlarına göre, adaya ilk olarak deniz piyadelerinin gönderilmesi daha olası. Deniz piyadelerinin savaş mühendisleri, havaalanı ve diğer havaalanı altyapılarını hızlıca onarabilir. Havaalanı onarıldıktan sonra, gerekli olması halinde C-130 uçaklarıyla Hava Kuvvetleri malzeme, erzak ve asker sevkiyatı yapabilir.Hava indirme tümeninin rolüBu senaryoda, 82. Hava İndirme Tümeni askerleri deniz piyadelerine destek verebilir. Amerikan basınına göre 'paratroopların avantajı, geceyi izleyen saatlerde hızla bölgeye ulaşabilmeleri, dezavantajı ise, ağır zırhlı araçlar gibi İran karşı saldırısına karşı koruma sağlayacak ağır teçhizat getirmemeleri.'Tümenin karargah unsurları ise giderek karmaşıklaşan savaş alanında görev planlama ve koordinasyon için alt karargah olarak işlev görecek. Mart ayı başında, Ordu, Fort Polk, Louisiana’daki Ortak Hazırlık Eğitim Merkezi’ndeki 300 kişilik karargahın katılımını iptal etti.Ordu yetkilileri, karargahın Fort Bragg, Kuzey Carolina’da kalmasını, böylece Pentagon hazır tugayı Orta Doğu’ya gönderirse komuta unsurlarının yerinde olmasını sağlamak amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti. Bu iptal, daha önce yine Amerikan basınından The Washington Post tarafından aktarılmıştı.Önceki ‘hızlı müdahale operasyonları’82. Hava İndirme Tümeni’nin ‘acil müdahale kuvveti’, son yıllarda kısa süreli konuşlandırmalarda birkaç kez görev aldı.Bunlar arasında Ocak 2020’deki Bağdat Büyükelçiliği sonrası Orta Doğu’ya gönderilmeleri, Ağustos 2021’de Afganistan’da tahliyeler için konuşlandırılmaları yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/iranin-abd-uslerine-misilleme-saldirilari-sadece-ilk-2-haftada-800-milyon-dolarlik-hasara-yol-acti-1104466540.html

