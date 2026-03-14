Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Savaşın 15. gününde yoğun bombardıman: Devrim Muhafızları 500 noktaya saldırdı, ABD 'İran'ın kalbi' Hark Adası'nı vurdu
Sputnik Türkiye
ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 15'inci gününe girerken gerilim yeni cephelere yayılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, stratejik öneme... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
abd
abd
dünya
reuters
fars haber ajansı
i̇ran
lübnan
donald trump
ortadoğu
axios
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104097103_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1c6e1cfbd3980ca091e4a033b91a90b5.jpg
abd
i̇ran
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104097103_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c0044ffd6a4c0f00411682e13aa6188d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Savaşın 15. gününde yoğun bombardıman: Devrim Muhafızları 500 noktaya saldırdı, ABD 'İran'ın kalbi' Hark Adası'nı vurdu

Abone ol
ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaş 15’inci gününe girerken gerilim yeni cephelere yayılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, stratejik öneme sahip Hark Adası’nın bombalandığını duyurdu. Irak’ta ABD üsleri hedef alınırken Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine füze düştü. İşte dakika dakika son gelişmeler:
ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar 15’inci gününde Orta Doğu genelinde yeni gerilim başlıkları doğurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran’ın petrol ihracatı açısından kritik noktalarından biri olan Hark Adası’nı (Kharg Island) hedef aldığını açıkladı. İran ise saldırıların ardından bölgede çok sayıda patlama meydana geldiğini doğrularken, petrol altyapısının zarar görmediğini savundu.
Aynı saatlerde Irak, Lübnan ve Körfez hattında da saldırı haberleri geldi. Reuters, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistinin füze saldırısıyla vurulduğunu bildirdi.

Trump: “İran tamamen yenildi, anlaşma yapmak istiyor”

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın gidişatına ilişkin yaptığı açıklamada İran’ın askeri olarak ağır kayıplar verdiğini öne sürdü.
Trump, “İran tamamen yenildi ve anlaşma yapmak istiyor” ifadelerini kullanırken, Tahran’ın talep ettiği anlaşmanın Washington tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı, İran’ın yeni bir anlaşma için temas kurmak istediğini iddia etse de, Tahran yönetimi bu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama yapmadı.

Irak’ta ABD üslerine 8 saldırı

Irak’ta faaliyet gösteren ve kendisini “İslami Direniş” olarak adlandıran silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik 8 ayrı saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Grubun açıklamasına göre son 24 saat içinde gerçekleştirilen saldırılarda insansız hava araçları (İHA) ve füzeler kullanıldı.
Bu saldırılar, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının ardından Irak’taki Amerikan varlıklarına yönelik saldırıların artabileceği yönündeki güvenlik uyarılarını güçlendirdi.

Hark Adası’nda patlamalar

İran’a yakın Fars Haber Ajansı, ABD saldırısının ardından Hark Adası’nda 15’ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Ajansın aktardığına göre patlamalara rağmen İran’ın petrol ihracat altyapısında ciddi bir hasar meydana gelmedi.
Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği terminal olması nedeniyle uzun süredir olası bir savaşın en kritik hedeflerinden biri olarak görülüyordu.

İsrail Lübnan operasyonunu genişletmeye hazırlanıyor

Öte yandan savaşın Lübnan cephesinde de genişleyebileceği belirtiliyor.
Axios’a konuşan İsrailli ve Amerikalı yetkililer, İsrail’in Lübnan’daki kara operasyonunu önemli ölçüde genişletmeyi planladığını söyledi.
Planın, Litani Nehri’nin güneyindeki tüm bölgenin kontrol altına alınmasını ve Hizbullah’ın askeri altyapısının dağıtılmasını hedeflediği ifade edildi.
Üst düzey bir İsrailli yetkili, son saldırıların ardından stratejinin değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bu saldırıdan önce Lübnan’da ateşkese hazırdık. Ancak şimdi geniş çaplı bir operasyondan geri dönüş yolu kalmadı.”
Yetkililer, böyle bir harekâtın Güney Lübnan’da uzun süreli bir işgal ihtimalini gündeme getirebileceği uyarısında bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
DÜNYA
03:30
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
12:12 14.03.2026
İran’ın batısındaki Eyvan’da bir apartman vuruldu: En az 6 ölü
İran medyası, ülkenin batısındaki İlam Eyaletinin Evvan kentinde, ABD-İsrail’in bir apartmana düzenlediği saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Haberde, “Binada yaşayan aynı aileden altı kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında altı aylık bir bebek de var” ifadesi kullanıldı.
Saldırının sabah saatlerinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Tahran, ambulans - Sputnik Türkiye
© AP Photo
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала