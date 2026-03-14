Savaşın 15. gününde yoğun bombardıman: Devrim Muhafızları 500 noktaya saldırdı, ABD 'İran'ın kalbi' Hark Adası'nı vurdu

ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar 15’inci gününde Orta Doğu genelinde yeni gerilim başlıkları doğurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran’ın petrol ihracatı açısından kritik noktalarından biri olan Hark Adası’nı (Kharg Island) hedef aldığını açıkladı. İran ise saldırıların ardından bölgede çok sayıda patlama meydana geldiğini doğrularken, petrol altyapısının zarar görmediğini savundu.

Aynı saatlerde Irak, Lübnan ve Körfez hattında da saldırı haberleri geldi. Reuters, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistinin füze saldırısıyla vurulduğunu bildirdi.

Trump: “İran tamamen yenildi, anlaşma yapmak istiyor”

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın gidişatına ilişkin yaptığı açıklamada İran’ın askeri olarak ağır kayıplar verdiğini öne sürdü.

Trump, “İran tamamen yenildi ve anlaşma yapmak istiyor” ifadelerini kullanırken, Tahran’ın talep ettiği anlaşmanın Washington tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı, İran’ın yeni bir anlaşma için temas kurmak istediğini iddia etse de, Tahran yönetimi bu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama yapmadı.

Irak’ta ABD üslerine 8 saldırı

Irak’ta faaliyet gösteren ve kendisini “İslami Direniş” olarak adlandıran silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik 8 ayrı saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Grubun açıklamasına göre son 24 saat içinde gerçekleştirilen saldırılarda insansız hava araçları (İHA) ve füzeler kullanıldı.

Bu saldırılar, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının ardından Irak’taki Amerikan varlıklarına yönelik saldırıların artabileceği yönündeki güvenlik uyarılarını güçlendirdi.

Hark Adası’nda patlamalar

İran’a yakın Fars Haber Ajansı, ABD saldırısının ardından Hark Adası’nda 15’ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Ajansın aktardığına göre patlamalara rağmen İran’ın petrol ihracat altyapısında ciddi bir hasar meydana gelmedi.

Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği terminal olması nedeniyle uzun süredir olası bir savaşın en kritik hedeflerinden biri olarak görülüyordu.

İsrail Lübnan operasyonunu genişletmeye hazırlanıyor

Öte yandan savaşın Lübnan cephesinde de genişleyebileceği belirtiliyor.

Axios’a konuşan İsrailli ve Amerikalı yetkililer, İsrail’in Lübnan’daki kara operasyonunu önemli ölçüde genişletmeyi planladığını söyledi.

Planın, Litani Nehri’nin güneyindeki tüm bölgenin kontrol altına alınmasını ve Hizbullah’ın askeri altyapısının dağıtılmasını hedeflediği ifade edildi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, son saldırıların ardından stratejinin değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu saldırıdan önce Lübnan’da ateşkese hazırdık. Ancak şimdi geniş çaplı bir operasyondan geri dönüş yolu kalmadı.”