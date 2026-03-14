https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/beyaz-saray-abd---israilin-irana-saldirilarinda-muazzam-sonuclar-alindi-1104255168.html
Beyaz Saray: ABD - İsrail'in İran'a saldırılarında 'muazzam sonuçlar' alındı
Beyaz Saray sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 'İran üzerinde tam ve mutlak hava üstünlüğü sağlandı' ifadelerine yer verildi. 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T18:45+0300
dünya
abd
i̇ran
i̇srail
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103496305_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c505037ed894d37024f916eb62f62305.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103496305_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_1a69ec1757ed1d1c11564e42ae7fd425.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Beyaz Saray sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 'İran üzerinde tam ve mutlak hava üstünlüğü sağlandı' ifadelerine yer verildi.
Beyaz Saray, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının "muazzam sonuçlar" verdiğini ileri sürdü. Beyaz Saray'ın sosyal medya platformundan, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin şu açıklamalar yapıldı:
İran'ın balistik füze kapasitesi fiilen yok edildi. Donanmalarının muharebe gücünün etkisiz olduğu değerlendirildi. İran üzerinde tam ve mutlak hava üstünlüğü sağlandı.
ABD - İsrail'in Tahran yönetimine yönelik 28 Şubat'ta başlayan ve 15'inci gününü tamamlayan saldırılarında 'muazzam sonuçlar' alındığının ileri sürüldüğü açıklamada yer alan görselde, İran'ın dron saldırılarında 'yüzde 95 azalma yaşandığı', donanmasına ait gemilerin yüzde 90'ından fazlasının 'imha edildiği veya batırıldığı' ve toplamda İran'daki hedeflere yönelik '6 binin üzerinde saldırı gerçekleştirildiği' bilgilerine yer verildi.