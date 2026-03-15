Savaşın 16. günü: İran ve İsrail'den karşılıklı bombardıman devam ediyor, ABD Hark Adası'nı hedef aldı
ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 16'ncı gününe girerken karşılıklı bombardıman devam ediyor. Çatışmalar yeni ceplere yayılırken Trump... 15.03.2026, Sputnik Türkiye
Tahran, 14 Mart - Sputnik Türkiye

Savaşın 16. günü: İran ve İsrail'den karşılıklı bombardıman devam ediyor, ABD Hark Adası'nı hedef aldı

09:18 15.03.2026 (güncellendi: 09:23 15.03.2026)
ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaş 16'ncı gününe girerken karşılıklı bombardıman devam ediyor. Çatışmalar yeni ceplere yayılırken Trump, stratejik öneme sahip Hark Adası’nın bombalandığını duyurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca ABD, İsrail ve onların müttefiklerine kısıtlandığını, diğer ülkelere açık olduğunu vurguladı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta nükleer müzakereler devam ederken İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, Lübnan, Hark Adası ve Hürmüz Boğazı cephelerine yayılıyor.
İsrail'in Tahran ve İsfahan bölgelerini hedef alıp dalga dalga yayılan bombardımanı on altıncı günde devam ederken İran, İsrail dahil Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuruyor.
Beyaz Saray, dünkü açıklamasında ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının "muazzam sonuçlar" verdiğini ileri sürdü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişin yalnızca ABD, İsrail ve onların müttefiklerine kısıtlandığını açıkladı. Arakçi, diğer ülkelerin serbestçe geçiş yapabileceğini söyledi.
İsviçre, İran'daki saldırılarla ilgili ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini "tarafsızlık yasası" gereğince reddettiğini bildirdi.
Orta Doğu'daki savaşta yaşanan son gelişmeler Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında:
