Trump: Birçok ülke Hürmüz Boğazı’nı açık tutmak için savaş gemisi gönderecek
ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkenin Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için savaş gemileri göndereceğini söyledi. Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda Trump, Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerlerinin bölgeye gemi göndermesini umduğunu belirtti.
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından etkilenen birçok ülkenin, boğazı açık tutmak amacıyla ABD ile birlikte bölgeye savaş gemileri göndereceğini ileri sürdü. Açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Birçok ülke, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler, boğazı açık ve güvenli tutmak için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaş gemileri gönderecek.
İran'ın askeri kapasitesinin yüzde 100'ünü zaten yok ettik, ancak ne kadar ağır yenilgiye uğramış olurlarsa olsunlar, bir veya iki insansız hava aracı göndermeleri, mayın döşemeleri veya bu su yolunun herhangi bir yerine yakın menzilli füze bırakmaları kolay.
Umarım bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri, Hürmüz Boğazı'nın 'tamamen başı kesilmiş bir ulus' tarafından artık bir tehdit oluşturmaması için bölgeye gemiler gönderirler.
ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki kıyı şeridini bombalayacağını belirten Trump, "Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri kıyı şeridini yoğun bir şekilde bombalayacak ve İran teknelerini ve gemilerini sürekli olarak sudan vuracak. Bir şekilde, yakında Hürmüz Boğazı'nı AÇIK, GÜVENLİ ve ÖZGÜR hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.