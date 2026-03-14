Trump: ABD ordusu Kharg Adası’ndaki İran’a ait tüm askeri hedefleri vurdu
Trump, ABD ordusunun talimatı üzerine Basra Körfezi'ndeki İran'a ait Kharg Adası'nda bulunan tüm askeri hedeflerin büyük bir bombardımanla imha edildiğini... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, devam eden çatışma sırasında Amerikan ordusunun Basra Körfezi'ndeki İran'a ait Kharg Adası'ndaki tüm askeri hedefleri imha ettiğini öne sürdü.
Trump, ABD ordusunun talimatı üzerine Basra Körfezi’ndeki İran’a ait Kharg Adası’nda bulunan tüm askeri hedeflerin büyük bir bombardımanla imha edildiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, devam eden çatışma sırasında Amerikan ordusunun Basra Körfezi'ndeki İran'a ait Kharg Adası'ndaki tüm askeri hedefleri imha ettiğini öne sürdü.
Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Az önce, benim talimatımla, ABD Merkez Komutanlığı, Ortadoğu tarihinin en güçlü bombalama baskınlarından birini gerçekleştirdi ve İran'ın gözbebeği olan Harg Adası'ndaki tüm askeri hedefleri tamamen yok etti.

Silahlarımız, dünyanın şimdiye kadar gördüğü en güçlü ve gelişmiş silahlardır, ancak ahlak gereği, adadaki petrol altyapısını yok etmemeyi tercih ettim. Bununla birlikte, İran veya başka herhangi bir ülke, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale ederse, bu kararı derhal yeniden gözden geçireceğim.

İlk dönemimde ve şu anda, ordumuzu dünyanın en ölümcül, güçlü ve etkili gücü haline getirdim. İran'ın saldırmak istediğimiz hiçbir şeye karşı savunma yeteneği yok - yapabilecekleri hiçbir şey yok!

İran asla nükleer silaha sahip olmayacak, ne de ABD'yi, Ortadoğu'yu veya dünyayı tehdit etme yeteneğine sahip olmayacak! İran ordusu ve bu terörist rejimle bağlantılı diğer herkes, silahlarını bırakıp ülkelerinin kalanını (ki zaten çok az kaldı!) kurtarmak için akıllıca davranmalıdır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.

jj
