Savaşın 14. günü: Şiddetli patlamalar devam ediyor, Hamaney ilk defa halka seslendi, 2 ABD uçağı düştü

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri 14. günde devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda 6 gemi vuruldu. İsrail, Lübnan'a yoğun hava saldırısı düzenliyor. Körfez ülkeleri günlük olarak engelledikleri İHA ve füze sayıları açıklıyor. Dünya genelinde borsalarda düşüş yaşanırken ABD’de benzin fiyatı arttı.
İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 14'üncü gününe girerken İsrail'in ve İran'ın hava saldırıları karşılıklı yoğun bir şekilde gece boyunca devam etti. İsrail, İran ve Lübnan'ı vururken İran ve Hizbullah karşılık veriyor. Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.
İsrail'in 2 Mart'ta Beyrut'u hedef almasıyla yoğunlaşan saldırılar, Hürmüz Boğazı'na ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine genişledi.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'daki ABD üsleri İHA ve füze hedefleri olurken Körfez'de hava yolu ulaşımı durma notasına geldi.
İran'ın Ruhani Lideri Mücteba Hamaney, seçildikten sonra ilk defa halka seslenerek "İran şehitlerinin intikamını almaktan çekinmeyecektir, düşman çok ağır bedel ödeyecek" dedi.
Hürmüz'de son iki günde 6 gemi vuruldu. ABD’de benzin fiyatı perşembe günü galon başına 3.59 dolara yükseldi. Bir ay önce bu rakam 2.94 dolardı.
07:48 13.03.2026
ABD’li Senatör Lindsey Graham: 'İran’da kara birliklerine gerek yok'
ABD’li Senatör Lindsey Graham, İran’a ABD kara birliklerinin gönderilmesi ihtimalini "gerek yok" ifadeleriyle değerlendirdi.
Washington’da gazetecilere konuşan Cumhuriyetçi senatör, “Bu çatışmanın bugün sona ereceğini düşünmüyorum” dedi.
Graham, “Önümüzde birkaç hafta daha var, sonra durumu yeniden değerlendireceğiz” diye konuştu.