Savaşın 14. günü: Şiddetli patlamalar devam ediyor, Hamaney ilk defa halka seslendi, 2 ABD uçağı düştü

İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 14'üncü gününe girerken İsrail'in ve İran'ın hava saldırıları karşılıklı yoğun bir şekilde gece boyunca devam etti. İsrail, İran ve Lübnan'ı vururken İran ve Hizbullah karşılık veriyor. Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.