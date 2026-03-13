Türkiye
Savaşın 14. günü: Şiddetli patlamalar devam ediyor, Hamaney ilk defa halka seslendi, 2 ABD uçağı düştü
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri 14. günde devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda 6 gemi vuruldu. İsrail, Lübnan'a yoğun hava saldırısı... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104220126_89:0:1000:683_1920x0_80_0_0_2778ee957d588e6b08d627047969aa6d.jpg
Beyrut, 12 Mart - Sputnik Türkiye

Savaşın 14. günü: Şiddetli patlamalar devam ediyor, Hamaney ilk defa halka seslendi, 2 ABD uçağı düştü

06:40 13.03.2026
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri 14. günde devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda 6 gemi vuruldu. İsrail, Lübnan'a yoğun hava saldırısı düzenliyor. Körfez ülkeleri günlük olarak engelledikleri İHA ve füze sayıları açıklıyor. Dünya genelinde borsalarda düşüş yaşanırken ABD’de benzin fiyatı arttı.
İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 14'üncü gününe girerken İsrail'in ve İran'ın hava saldırıları karşılıklı yoğun bir şekilde gece boyunca devam etti. İsrail, İran ve Lübnan'ı vururken İran ve Hizbullah karşılık veriyor. Savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.
İsrail'in 2 Mart'ta Beyrut'u hedef almasıyla yoğunlaşan saldırılar, Hürmüz Boğazı'na ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine genişledi.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'daki ABD üsleri İHA ve füze hedefleri olurken Körfez'de hava yolu ulaşımı durma notasına geldi.
İran'ın Ruhani Lideri Mücteba Hamaney, seçildikten sonra ilk defa halka seslenerek "İran şehitlerinin intikamını almaktan çekinmeyecektir, düşman çok ağır bedel ödeyecek" dedi.
Hürmüz'de son iki günde 6 gemi vuruldu. ABD’de benzin fiyatı perşembe günü galon başına 3.59 dolara yükseldi. Bir ay önce bu rakam 2.94 dolardı.
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
07:48 13.03.2026
ABD’li Senatör Lindsey Graham: 'İran’da kara birliklerine gerek yok'
ABD’li Senatör Lindsey Graham, İran’a ABD kara birliklerinin gönderilmesi ihtimalini "gerek yok" ifadeleriyle değerlendirdi.
Washington’da gazetecilere konuşan Cumhuriyetçi senatör, “Bu çatışmanın bugün sona ereceğini düşünmüyorum” dedi.
Graham, “Önümüzde birkaç hafta daha var, sonra durumu yeniden değerlendireceğiz” diye konuştu.
ABD'li Senatör Lindsey Graham - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Ben Curtis
07:43 13.03.2026
İran, Gerçek Vaat-4 operasyonunun 44. saldırı dalgasını duyurdu
İran Devrim Muhafızları, İsrail'in kuzeyindeki hedeflerin yanı sıra Kiryat Şmona, Hadera, Hayfa ve ayrıca bölgedeki ABD üslerini hedef alan 44. saldırı dalgasını duyurdu.
İran'ın Hürremşehr, Heybar, Şekan, Fattah, Emad ve Kadr füzelerinin yanı sıra insansız hava araçları da kullandığı belirtildi.
06:53 13.03.2026
Irak'ta Fransa üssü vuruldu: 6 asker yaralandı
İran’a ait kamikaze İHA'lar, Kuzey Irak'ın Erbil kenti yakınındaki bir Fransız askeri üssünü vurdu. Saldırıda 6 Fransız askerinin yaralandığı bildirildi.

Erbil Valisi Omed Hoşnav, olayı doğruladı.
06:50 13.03.2026
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
DÜNYA
CENTCOM: 2 ABD uçağı Irak’ta düştü
01:39
06:49 13.03.2026
Novorossiysk - petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2026
EKONOMİ
ABD, Rus petrolüne yönelik yaptırımı yumuşattı: 100 milyon varil piyasaya sürülecek
06:10
06:45 13.03.2026
İran'dan yapılan misillemede İsrail'in kuzeyinde 59 kişi yaralandı
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.
