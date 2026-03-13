https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/centcom-2-abd-ucagi-irakta-dustu-1104218968.html
CENTCOM: 2 ABD uçağı Irak’ta düştü
Sputnik Türkiye
ABD, İran'a saldırılar sırasında bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Batı Irak’ta düştüğünü, olayın düşman ya da dost ateşinden kaynaklanmadığını açıkladı. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091632487_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b5295adf3c55e12fc1d0c2b97a887284.jpg
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bir ABD KC-135 yakıt ikmal uçağının kaybından haberdar olduklarını açıkladı. Olayın 'Destansı Öfke Operasyonu sırasında' dost hava sahasında meydana geldiği ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Açıklamaya göre olayda iki uçak yer aldı. Uçaklardan biri Batı Irak’ta düştü, diğeri ise güvenli şekilde iniş yaptı.Yetkililer, olayın düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle meydana gelmediğini belirtti.
